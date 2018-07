¿Gestión municipal?

En las primeras semanas de julio han salido varias noticias en prensa que son un indicativo de la desastrosa gestión del gobierno tripartito en varias áreas municipales.

Una de ellas fue la presentación de un reformado del proyecto de obra del aparcamiento de San Bernardo, que nos va a costar a los ciudadanos 1,6 millones de euros más de lo previsto, además de prolongarse la obra más allá de los 17 meses previstos inicialmente.

Los avatares por los que ha pasado la obra desde que el gobierno municipal ordenara al concesionario el cierre por razones de seguridad en abril de 2016, han sido de lo más variopinto. El Ayuntamiento le reclama judicialmente a la concesionaria 2,5 millones de euros por su responsabilidad en el deteriorado estado del aparcamiento. Esto sucede en julio de 2017, un año y pico después de la orden de cierre.

El Ayuntamiento redacta un proyecto de obra y adjudica el concurso de construcción por 2,8 millones de euros, esto es, 300.000 euros más caro que el importe reclamado judicialmente a la primitiva concesionaria. Esto sucede en octubre de 2017 (20 meses después de haberse cerrado el aparcamiento).

Para sorpresa de propios y extraños, en noviembre de 2017, el Ayuntamiento llega a un acuerdo con la anterior concesionaria para que, en vez de los 2,5 millones reclamados, ésta abone solo 1,1 millones de euros.

En resumen, la obra, en vez de pagarla el anterior concesionario como era lo lógico por haber permitido el deterioro de la concesión y no haber reparado los daños acaecidos durante su duración, la vamos a pagar los ciudadanos, que no tenemos culpa de nada. Del total de los 4,4 millones (incluido el reformado), los ciudadanos vamos a pagar 3,3 millones de euros.

No se ha visto ni oído a nadie, con responsabilidades municipales en este asunto, pedir disculpas a la ciudadanía. ¡Parecería que esto que ha sucedido con el aparcamiento de San Bernardo es normal!

Otra de las noticias – esta vez originada por el propio Ayuntamiento – fue la de que el próximo febrero en la antigua fábrica del hielo se abrirá un centro de día para 60 sin techo, y que el proyecto se ampliará con una tercera planta, con otro espacio para atender a otros 34 también de día.

Según el responsable de Cohesión Social, Jacinto Ortega, en el último estudio elaborado por el Ayuntamiento había 90 personas que pernoctan en la calle, aunque la cifra suele variar. Según el concejal, la capital cuenta en la actualidad con116 plazas alojativas para personas sin techo, más las de un primer piso tutelado puesto en marcha el año pasado.

Las nuevas instalaciones del centro de día para personas sin techo dispondrán de comedor, aseos y duchas. Según el concejal responsable, con el nuevo centro de día, las plazas pasarán a 161. Según parece el concejal no sabe sumar, porque 116 más 60 suman 176, no 161, pero vamos, eso es lo de menos. Lo demás es que, intencionadamente, se están mezclando datos que no se pueden sumar. Las plazas para dormir los sin techo, de que dispone el Ayuntamiento, son 116 (más las del piso tutelado). Y las plazas del nuevo centro son para uso de día – no dispone de dormitorios – y por lo tanto no se pueden sumar a las 116. ¿Intentan confundir a propósito o es que son tan melones que suman peras con manzanas?

Y mientras nos entretienen con estas sumas que no cuadran, Intersindical Canaria (IC) y la oposición denuncian que el Centro de Información y Asistencia Social de La Isleta solo abre los lunes y miércoles de 8 a 12,30 horas desde mayo, y la concejalía de Cohesión Social alega falta de personal. Este centro atiende a las personas del barrio más vulnerables, en exclusión social o en riesgo de estarlo, que cuando toman la decisión de ir a él, se encuentran con las puertas cerradas. IC dice que el responsable (el concejal de Cohesión Social) no se ha dignado pasar por el centro.

Se construye un centro de día – cuando faltan plazas alojativas para los sin techo por la noche – y no se atiende a las personas más vulnerables por falta de personal, cerrando el Centro de Información y Asistencia Social tres de los cinco días de la semana. ¿Usted entiende algo de lo que pasa en esa concejalía? Yo me declaro incompetente.

La última del gobierno municipal conocida es la de las horas extra de la policía local. El Comisario Principal y Jefe de la Policía Local ha tenido que enviar una comunicación a la Dirección General de Seguridad Ciudadana. En resumen, el Jefe de la Policía advierte que, como en febrero de este año se han pagado las horas extra del último trimestre de 2017 y las de los primeros meses de 2018 por importe de más de un millón de euros, y que las horas extra de marzo, abril y mayo han supuesto otros 400.000 euros, ya se ha rebasado el tope legal para todo el ejercicio de 2018. Por ello, advierte sobre la imposibilidad de realizar servicio en los eventos de lo que queda de año, al no presentarse voluntarios a realizar horas extra, como ya se detectó en las fiestas fundacionales de San Juan.

Cuando el Jefe de la Policía tiene que advertir sobre un tema puramente administrativo a sus superiores (concejales) sobre los pagos de las horas extraordinarias y la posibilidad de no contar con efectivos que quieran hacer las horas extraordinarias en eventos municipales como las fiestas del Carmen, las de San Lorenzo o el fin de año de verano en Vegueta, es que este equipo de gobierno municipal está haciendo aguas por todas partes.

Estos casos son buenos ejemplos de la nefasta gestión municipal del actual gobierno tripartido. ¡Y todas las noticias son solo del mes de julio de 2018!