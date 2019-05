La Gomera es una isla que se entiende de izquierdas

La mayoría de sus referentes intelectuales y políticos son de izquierdas, tiene el mayor porcentaje de gen indígena en Canarias, y uno de los apellidos provenientes de aquella época más numerosos; Chinea, además de haber dado pie de otros apellidos canarios pos-coloniales, como Darias, muy común en las Islas.

Poco se puede decir de esta isla que no tengamos ya en la cabeza: Casimiro Curbelo y el socialismo. Cualquier persona, sobretodo de Tenerife, te dirá que los habitantes de La Gomera viven en un caciquismo permanente, y que no han salido del Siglo XIX. Y no está bien decir esto, porque cada isla vive sus ritmos y sus experiencias, aunque el juicio de unas pese más sobre otras, generando esos clásicos complejos que caracterizan a nuestro Archipiélago. Los isleños somos tan humildes que siempre pensamos que nuestra isla es peor que la de al lado, o viceversa. Somos un pueblo lleno de inseguridades y bastante dado a la practicar la envidia, esto es: ver en el otro lo que quieres para ti.

Como aislado el entorno insular genera que cada uno crea lo que es sin que nadie te pueda decir que no eres eso, la información que llega del otro lado es insuficiente, y suele estar connotada por cómo te ves a ti mismo. Es difícil considerar una idea global de Canarias, pero ahí va avanzado. Por aterrizar un poco en la historia, que viene bien, La Gomera siempre ha tenido éxitos de partidos al lado izquierdo, manteniendo una clara orientación a este, y no al insularista de consensos, como sí ha pasado en Lanzarote, Tenerife o El Hierro. Nunca digo que una isla de Canarias es conservadora, siempre digo que o es de izquierdas, o es insularista. Y no es por otra sino porque lo que se entiende por derecha en Canarias, no cabe siquiera dentro de los votantes que quieren que todo siga como está, es decir: los votantes conservadores. Durante los años 80, en La Gomera, surge a partir de la UCD, como en casi todo el resto de islas, el particular partido de las élites locales que quería desmarcarse de lo agresivo de Franco y AP, a través de la identidad insular: la Agrupación Gomera Insularista. No sirvió de nada. Gana el PSOE desde los años 80, y antes de ganar tenía uno de los resultados más altos vistos en Canarias para el partido. Si ahondamos un poco más y repasamos un poco en sus personajes insulares nos salen siempre referentes del mismo tipo, desde el constitucionalista de La Pepa, Antonio José Ruiz de Padrón, quien promovió con ahínco el fin de La Inquisición del territorio nacional como diputado de la provincia de Santa Cruz, pasando por el poeta Pedro García Cabrera o el combatiente segundorepublicano Guillermo Ascanio, familiar ascendente del político lagunero Rubens Ascanio Gómez. En el futuro seguirán saliendo referentes progresistas gomeros para Canarias y para España, gente joven con ganas de hacer que el mundo tome un rumbo mejor para el común, como el que creo prometedor Áaron Rodríguez Ramos. Esta semana hay elecciones. Veremos qué pasa este domingo, pero pienso que por primera vez en mucho tiempo, La Gomera no va a tener nada que ver en cuál será el próximo Gobierno de Canarias, gracias en parte a la última reforma de nuestra normativa electoral, ya que aunque normalmente esta isla daba sus votos al PSOE, desde la escisión de Casimiro Curbelo y la creación de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), la mayoría de los 12.000 votos de esta isla van a parar en escaños al partido de insularista socialista colombino, el cual guarda un interés único en su isla, que es lo que hacen los insularistas. Qué ASG no decida el próximo gobierno de Canarias es importante, más que nada porque su conocido candidato, tras el último detalle legislativo que aprobó el Parlamento de Canarias por 53 votos a 7, podrá seguir siendo presidente del Cabildo y a la vez diputado en las Cortes de Canarias, lo cual, guarda un conflicto de intereses importante respecto al interés común de nuestro Archipiélago en sus labores como diputado y presidente insular.

Por terminar, no quiero cerrar, sin dejar pasar un detalle que creo que marca la historia del pueblo de la isla: no es casualidad que la película Guarapo se grabase allí. La Gomera ha vivido históricamente una de las peores versiones de la calaña que ha gobernado Canarias durante siglos, y es por ello que ha conseguido configurar anticuerpos para ello. Como ejemplo, anexo este artículo sobre los Sucesos de Hermígua, una versión republicana de la Semana Roja en La Palma.