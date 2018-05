Podemos Canarias ha tenido una iniciativa de gran calado al anunciar el diputado de la formación morada, Francisco Déniz, que presentarán varias enmiendas a la Ley del Deporte con el fin de poner en marcha un centro de tecnificación deportiva exclusivo para deportes autóctonos canarios, como la lucha canaria y los juegos del palo y garrote. Mientras hay tales centros de tecnificación deportiva de vóley playa y halterofilia, que me parece muy bien que existan y hay que apoyarlos, la ausencia de otros para impulsar la lucha canaria y el juego del palo y garrote brillan por su ausencia.

Paco Déniz ha hecho una contribución histórica que Coalición Canaria debería ser la primera en apoyar, si se considera un partido “nacionalista” canario, y creo que esto se debería llevar a la misma Consejería de Educación para que en todos los colegios y los institutos se den clases de ambos deportes autóctonos. En dichos centros los costes de tener un terrero son muy bajos, y en los recreos aparte de jugar al fútbol y baloncesto, que es lo más que hacen mis nietos, se podría también dar clases de lucha canaria, que los niños supieran qué es una maña, cuál es la de agarre, la de bloqueo, la de desvío, una cogida de muslo, o una pardelera. Y con respecto al juego del palo, no hace falta decir que los costes son también muy reducidos, y enseñar a los niños a manejar el banot, el movimiento de los pies, saber mantener las distancias, todo esto enriquecería sin duda alguna la cultura popular canaria. Que el Consejo Superior de Deportes todavía, después de la larga noche tenebrosa del franquismo, no reconozca a la lucha canaria como deporte, es realmente inadmisible.

En Euskadi se practican deportes populares vascos como el aizkolaris, que es cortar troncos de determinadas medidas con un hacha, el harrijasotsea, levantamiento de piedras, el sokatira, dos equipos de ocho personas tirando de una cuerda, y por supuesto la pelota vasca, y no hay un pueblo vasco por pequeño que sea que no tenga un frontón para la practica de este deporte. Canarias debe fomentar estos deportes de raíz popular, y se debe llegar a competiciones entre colegios de Educación Primaria (EP), y de Educación Secundaria (ESO), y, por supuesto, en institutos y en las dos universidades canarias.

Mientras, el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, fomenta los videojuegos competitivos sedentarios en la infancia y en la adolescencia, una iniciativa que no es precisamente como para que niños y jóvenes hagan ejercicio físico, y no se debería implementar con dinero público. La iniciativa de Paco Déniz incluye que la lucha canaria se inserte en un listado de deportes de alto nivel y rendimiento, con el fin de que los luchadores puedan beneficiarse de programas de formación educativa e inserción laboral, y asimismo el proyecto se encaminará a conseguir una ley igualitaria que regule la situación de las mujeres deportistas profesionales.

La ausencia de todo lo canario en pleno siglo XXI es realmente insultante, y desde el punto de vista de la propia educación resulta que a los niños canarios les enseñan los ríos españoles, pero en los textos de la ESO no se cita a los barrancos canarios, el de Azuaje, Valerón, la Mina, Solapones, Caidero de las Niñas, o el de las Helecheras en la selva de Doramas, etc, eso no se sita, ni siquiera se cita, porque puede fomentar el independentismo según los burócratas, o burrocratas de Madrid.

Lo dicho, lo de la Lucha Canaria y el Juego del Palo y el Garrote tenía que haberse puesto en marcha al caer la dictadura, pero la iniciativa de Podemos Canarias puede ser el punto de arranque de una situación histórica, y vamos a ver si Fernando Clavijo y Coalición Canaria la apoya.