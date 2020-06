Mentir ya no está de moda

Por fin, Santa Cruz ha recuperado el dinero malversado en el caso Las Teresitas. Un notición que nos debe servir para no perder la memoria. No debemos borrar del mapa uno de los mayores casos de corrupción de Canarias, y, sobre todo, no debemos olvidar el ‘quién es quién’. La noticia llega cuando la intencionalidad de realizar una moción de censura a Patricia Hernández es manifiesta. Ya nadie se esconde, que para algo hemos pasado a la fase 3 y estamos a puntito de llegar a la ‘nueva normalidad’. En el Ayuntamiento de Santa Cruz hay marejada. Una marejada que se justifica y se ensalza bajo las falsas conspiraciones.

Enrique Arriaga (Cs) lo contaba hace unos días en La Cope: “Coalición Canaria está intentando desestabilizar el Ayuntamiento de Santa Cruz”. Bien, analicemos las palabras de Arriaga. El consejero señala que CC “está intentando”, por lo que se comprende que todavía no lo está consiguiendo. Si Arriaga quisiera decir que Coalición lo está consiguiendo el titular iría acompañado de verbos como “quiere” o “desestabiliza”. Seguidamente lo ha confirmado Hernández, que dice que “confía” en que Evelyn Alonso (Cs) siga las directrices de su partido, aunque a su vez nos dice que en el Ayuntamiento hay marejada. En el mismo orden cronológico espacio-tiempo, José Alberto Díaz Estébanez (CC) se paseó por ‘Radio Marca’ para confirmar las intenciones de Coalición y soltar una lindeza detrás de otra. La estrategia marcada es retorcer la realidad hasta que se parezca a los intereses del partido, no pasa nada si para ello hay que decir que la Fiscal Anticorrupción ha orquestado una trama política- judicial con Santiago Pérez y Antonio Doreste, no pasa nada si hay que comparar la salida de Coalición del gobierno de Canarias con una limpieza étnica.

Recuperar el Ayuntamiento de Santa Cruz es un caramelo envuelto al que muchos le tienen ganas. No voy a decir que valdrá cualquier herramienta para desestabilizar al Ayuntamiento, porque las herramientas ya están siendo ejecutadas. No cabe un “están intentando”, sino un “están trabajando en ello”. Es conveniente poner el ventilador a la máxima potencia, es conveniente mentir y llamar mentirosos y pseudoperiodistas a los que van en contra de las directrices establecidas, es conveniente manipular a la opinión pública, es conveniente utilizar colectivos vulnerables para sacar tajada. Menos mal que este verano mentir ya no está de moda.