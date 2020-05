Miedo al PP y a Vox

No hace falta explicar mucho que tengo amigos en Madrid que están acojonados por las actuaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad y dirigente del PP. Incluso un amigo de derecha, que haberlos haylos y tenerlos tengo, me dice que la próxima vez que haya elecciones está decidido votar a Ciudadanos “que está adoptando una posición más lógica, más humana, y más sensata”. Trágala, trágala, le digo a mi amigo madrileño, que además es forofo del Real Madrid, que no se fíe de Ciudadanos, que ahora tratan de competir con el Partido Popular, pero que en el futuro volverán a sus posiciones “bancarias” y del IBEX 35. En realidad mi temor al Partido Popular y a Vox es más asimétrico, porque no sabe uno a qué atenerse en primera instancia, y posteriormente se asemejan a los falangistas y franquistas de la guerra civil española, y eso mete miedo.

Cuando Isabel Díaz Ayuso dice que si hay muertos por el coronavirus, también hay muchos muertos en accidentes de coches, se me ponen los pelos de punta y pienso hasta donde va a llegar esta asimétrica “pepera” en decir disparates que tiene incluso a medio Madrid de la Castellana a Cíbeles, pasando por Salamanca, acongojado. Menos mal que en Lavapiés, La Latina, Carabanchel, Usera, Vallecas, Díaz Ayuso pinta poco, o más bien nada y me dicen que allí los vecinos se preparan para darle la gran batalla al PP en las próximas elecciones. Aparte del tremendo follón que hay en la Comunidad de Madrid entre PP y Ciudadanos, las barrabasadas de miembros “peper@s” han sido realmente escandalosas, como por ejemplo la penúltima de Consuelo Álvarez de Toledo de acusar a La Sexta de estar contra la democracia (sic).

La muy “pepera” le dijo a Carlos Alsina en Onda Cero que La Sexta “hace negocio mientras erosiona nuestra democracia”, lo cual ha suscitado enormes enfados incluso entre gente del Partido Popular, hasta el punto que un incondicional del partido de derecha como Francisco Marhuenda salió al paso en La Razón y le endilgó un artículo a la Cayetana de proporciones filípicas, poniéndola a caldo y a parir. Pero si de Álvarez de Toledo se pueden hacer muchas críticas, al igual que otros cientos de dirigentes del PP, lo peor de todo es que máximo líder está sumido en la esquizofrenia política, y eso es peligroso. De Pedro Sánchez ha dicho entre otras barbaridades que “prefiere las manos manchadas de sangre a las manos pintadas de blanco. Sánchez lo que ha hecho es cruzar la línea roja, la que nunca se había cruzado en la política española”. Para acrecentar sus disparates también acusó a Sánchez de “cometer un acto de felonía, está siendo un felón”. No les añado más ruindades dichas por Casado porque no les quiero estropear el fin de semana.

De Santiago Abascal no digo, nada, no quiero insultar. Pero le tengo mucho miedo, cada vez que abre la boca es cómo para echarse a temblar.