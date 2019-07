¿Por qué Muvisa?

Aún no había sido convocada la Junta General de Muvisa y ya estaba el ex alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, pregonando en los medios de comunicación que lo quisieron comprar que Avante iba a proponer como Consejero Delegado de la empresa a alguien que no era concejal.

Como si hubiera algo raro, como si no se pudiera, como si fuera una irregularidad... como si ellos no lo hubieran hecho en 2011 con Plácido Mejías, al que sin ser concejal pusieron al frente de Muvisa, por cierto con un sueldo superior al que voy a percibir yo mismo.

Y detrás de José Alberto dos de sus secuaces haciéndole el coro: Candelaria Díaz, que todavía no ha sabido explicar por qué dejó sin firmar hasta el 14 de junio las órdenes de desalojo de 77 familias de Las Chumberas que tenía en su mesa desde principios de mayo; y Sergio Alonso, cuyo mejor mérito para justificar los cargos que va ocupando es ser el hermanísimo de quien fuera designado a dedo heredero de la presidencia del Cabildo por Ricardo Melchior.

Estos dos últimos han celebrado vivamente los argumentos de dos periodistas, Alfonso González Jerez y David Cuesta, según los cuales por el hecho de ser periodista yo también no estoy cualificado para ser Consejero Delegado de Muvisa; y que Santiago Pérez me haya propuesto para tal cometido es “amiguismo y enchufismo”.

Respeto sus opiniones tanto como espero que ellos lo hagan con las mías. Pero me parece que se caen por sí solas. Es evidente que no soy un experto en vivienda, ni es ese el motivo por el que Avante me ha puesto ahí. La cualificación la tienen los técnicos. Muvisa lo que necesita es dirección política. Para salir del laberinto en el que nos ha metido el Gobierno de Coalición Canaria (CC) y para tratar de recuperar la función originaria de esa empresa.

David Cuesta tendría razón si yo no fuera más que un periodista recién llegado al escenario político (como por ejemplo Juan Manuel Bethencourt cuando salió de la dirección de un periódico para convertirse en concejal de Urbanismo de La Laguna sin solución de continuidad y sin que pasara nada).

Por eso su razonamiento pone el foco en mi condición de periodista y apaga el hecho de que haya sido por ejemplo Secretario de Organización y Secretario General del PSOE en Tenerife, o concejal en tres Ayuntamientos diferentes. Vamos, que algo de experiencia política debo tener.

Por eso me propone Avante. Por eso y porque tiene que gestionar mucho más que dos áreas municipales con solo dos concejales. Y algún derecho a decidir nuestra estrategia y organizarnos en la forma que mejor nos parezca dentro de la legalidad tendremos.

Dejarse llevar por los argumentos de David nos retrotraería nuevamente a una tecnocracia en la que no queda muy claro quién puede y quién no puede hacer política. Aquí hace falta dirección, transparencia, tomar decisiones, comunicarlas, y no seguir engañando a los vecinos como hicieron quienes aseguraron que habían adjudicado las obras sin haber resuelto unas expropiaciones que se antojan muy complicadas.

A partir de este lunes (por cierto, después de declarar como testigo en el Caso Grúas por haber sido el primer concejal que planteó al Pleno el rescate del servicio allá por el año 2011) voy a dedicarme en cuerpo y alma a tratar de resolver los problemas de la ciudadanía en lo que sea responsabilidad de Muvisa.

Y si José Alberto Díaz, Sergio Alonso o Candelaria Díaz lo estiman necesario que soliciten mi comparecencia ante el Pleno de la Corporación para explicar por qué soy Consejero Delegado de la empresa.

Con un poco de suerte mi comparecencia servirá para que nos enteremos de por qué el ex alcalde se fue sin encomendar el estudio estructural de los 150 bloques de El Cardonal a pesar de tener para ello 1,2 millones de euros ingresados en las cuentas municipales por el Instituto Canario de la Vivienda desde diciembre de 2018; y a pesar de que el anterior Consejero Delegado, Javier Abreu, se cansara de pedirle por escrito que realizara el encargo para tranquilidad de los vecinos y vecinas.