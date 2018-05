Negrín, Alba, Cardona…

Las cosas que están pasando en Canarias son de juzgado de guardia. También en España las cuestiones están ahora enmarcadas entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, y ya andan cerca de los juzgados de guardia. Nada digamos del contencioso con Catalunya, que en este caso se puede decir que está en todos los frentes. Ahora incluso el Partido Popular esconde a sus antiguos líderes en la Comunidad de Madrid, y en la fiesta del 2 de Mayo el presidente del Gobierno no dejó de salir de sus casas a Ruíz Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes.

“Decidle que ni se acerquen por la Puerta del Sol”, me chisman que Rajoy gritó frenético a los pocos fieles que le van quedando. Lo mejor, la foto de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal separadas por una silla, “si te acercas te muerdo”, parecía que decían ambas, que ni se miraban. Pero vamos a dejar los temas nacionales para otros compañeros, y otros periódicos, que hay que ocuparse de Canarias y con urgencia, porque al parecer corremos el riesgo un grupo de amigos de estar meditando en 2019 cuando se convoquen las autonómicas de no acercarnos a un colegio electoral, “no vamos a votar con este sistema electoral, ni hablar”, decimos desde hace años, y luego a última hora alguien te convence, cómo cuando estaba decidido a no votar en 2007, y unos amigos me animaron que lo hiciera a favor de Saavedra, José Miguel Pérez y Juan Fernando López Aguilar, y eso que ya estaba muy mosqueado con el PSOE, el español y el canario.

Y fitetú, al final las tres papeletas mías fueron para Saavedra, Pérez y JFLA. Pero si el Congreso de los Diputados no lo remedia con urgencia, la postura retrógrada, conservadora, de Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera, impedirá que el cambio del sistema electoral se produzca como debería de ser, en el Parlamento de Teobaldo Power. Y vuelta con el dilema/trilema si la solución en el Congreso no llega a tiempo.

En Canarias los burros vuelan, y las palomas ya no tienen alas. Lo que está pasando es de auténtica locura, y en el siglo XXI hay cosas que no son de recibo. Santiago Negrín, presidente que lo es todavía de Radio Televisión Canaria, de repente ha cambiado el disco y ha puesto la cara B, y cuando hasta hace muy poco decía que estaba respaldado en todas sus actuaciones por informes jurídicos, ahora dice temeroso que ha encargado un informe que le aclare si tiene competencia para adjudicar concursos informativos. Y así, sin anestesia, declara que sus trapisondas con relación al concurso podrían haberle situado fuera de la línea roja de la legislación vigente, y dos puñetas.

El canguelo urgente de Negrín le ha llegado tras haber ganado la oferta de los informativos Videoreport Canarias, quedando descalificada la de Numtium TV por errores formales en la presentación de la documentación, y me supongo que los “expertos” que han redactado la propuesta perdedora sufrirán al menos un tirón de orejas. Pero de tirar de las orejas, la consejera del órgano rector de RTVC, María Lorenzo, nombrada por el Parlamento a propuesta del PSC/PSOE, y que ha desmentido a Negrín de todas las mentiras que habitualmente dice y repite. Lorenzo recalcó que el cambo del presidente de RTVC ha sido sustancial en la última reunión mantenida, y que dijo que ante la nueva situación y advertencias jurídicas “no sé que voy a hacer y que se lo iba a pensar, y es nuevo que tenga dudas sobre sus competencias”, expresó Lorenzo. Es decir, que Negrín ha empezado a recular. En definitiva, que ahora mismo RTVC está tan difusa y confusa como el Partido Popular de Madrid, y pongan atención a las peleas entre Soraya y María Dolores, fitetú.

Tampoco es de recibo que un presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, que está funcionando bien según la amplia mayoría de los empresarios, sea cesado y sustituido por Juan José Cardona, “el menos malo” de una terna propuesta por el Partido Popular a los empresarios portuarios, que consideraron que Ibarra había sido uno de los presidentes con una gestión más positiva de las últimas décadas, y que temen que tras las próximas elecciones autonómicas si hay un nuevo gobierno en Canarias de otro signo, otra vez se cambie al presidente de la Autoridad Portuaria, una institución que no debe sufrir tantos vaivenes y recambios de decoración.

La cosa que hará Cardona en su nuevo despacho será poner una gran foto de José Manuel Soria (sic). Sigue obsesionado con la política, de la que ha vivido la mayor parte de su vida, y ahora mejora su sueldo en el Puerto en relación al de concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y dos noráis. No ha tenido una actuación muy afortunada en política, con hechos oscuros como el del Canódromo, o el patinazo de la Biblioteca Pública del Estado, error grave que le puede suponer mucho dinero al consistorio capitalino. Cardona, con su obsesión política, cuando fue consejero de Turismo del Cabildo Insular de Gran Canaria su departamento elaboró el informe preliminar que culminó en la declaración de interés general de la urbanización Anfi Tauro después de que su jefe de filas, José Manuel Soria, escuchara un concierto de música en Salzburgo con Bjorn Lyng, y pescara dos toneladas de salmones en Noruega, de las cuales le dio cuatro piezas de ración a Cardona, que quedó muy agradecido. En definitiva, que en el Puerto de la Luz van a estar mirando con lupa las actuaciones de Cardona, que además me dicen no tiene ni idea lo que es una estiba y desestiba, ni de la carga y descarga. Muy caballeroso Luis Ibarra, que le deseo toda clase de suerte a Cardona y su apoyo personal.

De las últimas cosillas, como diría el inefable Rajoy, que ocurren en Canarias, hay otra del Partido Popular que no tiene nombre ni apellidos, Bueno, si los tiene, se llama José Luis Báez, alcalde de la villa mariana, que expulsó del pleno al concejal de Si Se Puede/Podemos, Paco López, y todo porque planteó el tema de la empresa de las Aguas de Teror, que bajan muy sucias de la Fuente Agria desde hace años, y hay nueve personas entre concejales, técnicos y administrativos, que están imputados por percibir sueldos incompatibles con los estatutos de la empresa durante 14 años, entre 1992 y 2005. El muy alcalde del PP le cortó la palabra a Paco López, y le expulsó del pleno, y como este se negó a abandonarlo, santas pascuas, declaró el pleno terminado, y concejales del PP y del PSOE, que gobiernan juntitos, se fueron al bar Pinomaa frente a la Iglesia del Pino a tomar unas tapitas, y aquí paz y en el cielo agua de Teror.

Los concejales sociolistos de Teror gobiernan con el PP porque no quisieron pactar con Nueva Canarias y Si se Puede (6 PSOE, 2 NC, 1 SSP, en contra (6 PP, 1 CC, 1 AxT), en 2015, y prefirieron tomar agua de Teror junto a los ediles del Partido Popular. Edificante. Ahora hay expectación para el próximo pleno, 14 de junio a las seis de la tarde, para ver si Báez moja con agua de Teror a Paco López.

Para terminar, les diré que hay importantes novedades en torno al juez Salvador Alba, que para recordarles brevemente y no ser más pesado con el asunto/trasunto, la Fiscalía le pide diez años de cárcel por sus acuerdos corruptos para perjudicar a la jueza y candidata de Podemos al Congreso de los Diputados, Victoria Rosell, pero el acontecimiento ha sido esta vez gastronómico, y es que Alba y Soria cenaron hace pocos días en el restaurante La Gabarra, en la playa de Salinetas, pero ojo, totalmente separados y cada oveja con su pareja, y ni se hablaron y ni se miraron, en plan Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, y eso que estaban las mesas muy cerquita. El hecho era muy comentado por los otros comensales que estaban en el restaurante y que es propiedad de un cuñadísimo de Soria, hermano de su esposa María del Carmen Benitez, y no vayan a creer que le estoy haciendo propaganda subliminal a La Gabarra que me pueden acusar de tráfico de influencias, al contrario, me decía el otro día un amigo que recientemente comió con otro matrimonio, que las lapas estaban duras y no muy frescas, unos pulpos a la gallega que más parecían castellanos de tierra adentro que gallegos, que la sama a la espalda dejaba mucho que desear, el vino un crianza tirando a cosechero vino joven, y que el postre de polvito uruguayo ni era polvito, ni fú, ni fa, ni fó. Y cuando llegó la cuenta, mi amigo casi se tira al agua en Salinetas a refrescarse del susto que se llevó. Mejor no hablar de momento más de Alba, y de Soria mucho menos.