Nuevas alianzas

Las turbulencias que se han producido esta semana vienen marcadas por la alianza entre Nueva Canarias y Coalición Canaria para el 10N. Lo que CC está celebrando y aprecia como una ‘oportunidad’ para unir fuerzas en Madrid a Nueva Canarias le puede afectar de forma considerable. ¿La alianza entre Coalición Canaria y Nueva Canarias garantiza el progreso de Canarias? ¿A qué partido beneficia más la unidad de las ‘fuerzas nacionalistas’ para el 10N?

Uno de los indicadores de que la decisión no le ha salido muy bien al partido de Román Rodríguez es que se ha ido la senadora María José López, la senadora es conocida por encabezar luchas por los derechos de las ‘Kellys’ o por preguntar por la opacidad en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs). Por eso, López le daba a Nueva Canarias un aire de progreso al que NC es capaz de renunciar por momentos.

Y, es que, es cierto eso que dicen de que lo importante no es sólo ser honesto, sino, además, parecerlo. Un partido que se pasa años haciendo oposición a Coalición Canaria en las islas y que, además, lleva dos semanas intentando sacarle ‘los colores’ al gobierno de Clavijo por no dejar las cuentas del archipiélago correctamente, no puede permitirse esos giros de guion. ¿Se puede pactar o establecer alianzas con un partido al que acusas de gestiona mal grandes cantidades de dinero?

Son obvias las razones por las que a Coalición Canaria le interesa tener una alianza con Nueva Canarias el próximo 10 de noviembre. Sin el Cabildo de Tenerife ni el Gobierno de Canarias el único valor en ‘alza’ dentro del partido es Ana Oramas, capaz de ser la mejor oradora del Congreso. Parece que el miedo a enfrentarse en soledad a las elecciones el próximo 10 de noviembre es lo que ha movido a ambos partidos a establecer una alianza más que extraña.

Hasta a Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, le ha chirriado esta alianza. Morales (NC) ha rechazado participar en la campaña prevista para el 10 de noviembre considera que ir de la mano de CC “no es la mejor opción”. Veremos cómo Nueva Canarias da volantazos en los próximos minutos de partido para sostener las dos alianzas, la que tiene con el PSOE y Podemos en el conocido ‘Pacto de Las Flores’ y la que acaba de firmar con Coalición Canaria.