Opinar para sumar

Siempre he tenido muy claro que las personas que nos dedicamos al periodismo no somos protagonistas de las historias que contamos (como decía kapuscinski). Nunca me gustó hablar en público si no tenía confianza con quienes me escuchaban. Quizás, siempre me había pesado ese miedo a la crítica, a opinar, a que te cuestionen, a que te hagan pequeña... una sensación que sé que no solo me ocurre a mí y que, si echamos un vistazo a la sección de opinión de cualquier medio, es fácil comprobar cómo afecta más a las mujeres que a los hombres.

Según el informe ColumnistAs, avalado por la FAPE, solo el 21% de las opiniones están firmadas por una mujer. Una realidad que también constató el informe Monitero Global de Medios. La Asociación Canaria de Mujeres de la Comunicación Vivas también analizó durante una semana las columnas de la prensa canaria y constató que solo el 11,6% de estos artículos fueron publicados por mujeres.

Contrasta que, existiendo esta realidad, mis columnistas favoritas siempre han sido mujeres. Estoy leyendo este verano La herida perpetua, de Almudena Grandes, un regalo de cumpleaños de mi grupo de amigas de siempre, que se proponen cada año sorprenderme con una historia contada por una mujer. Al comienzo del libro, la escritora narra la enorme responsabilidad que sintió cuando la llamaron de El País para ofrecerle la columna de la contraportada de los lunes, un espacio siempre reservado a Manuel Vázquez Montalbán.

Ella no lo sabe, pero la sigo desde que iba a la Universidad, leyendo tanto sus columnas como sus libros. Y pienso que, si no hubiera mujeres opinando, no habría tenido referentes con los que sentirme identificada. Tampoco podríamos nunca incidir en la opinión pública ni en los cambios políticos y sociales. Y no es que yo pretenda ser referente, ni mucho menos, pero si puedo ayudar al menos a romper esa estadística desigual de mujeres y hombres opinando, pues me pondré a ello. Y esta es la razón por la que inauguro mi primera opinión en Canarias Ahora, que dedico a las que, como yo, no se habían atrevido a dar el paso y a las que llevan años transmitiendo en sus artículos nuestros pensamientos, inquietudes y sentimientos.