El partido de Casimiro Curbelo es tan chico que no tiene ni una candidata para ocupar la Viceconsejería de Turismo. Yaiza Castilla ha tenido que pescar en un depauperado Ciudadanos a su nueva viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui.

Sabemos que La Gomera es una isla pequeña y que la Agrupación Socialista Gomera es una formación también muy chica, aunque hegemónica en la isla. Todo eso lo sabíamos pero resulta bastante extraño que un partido socialista acuda a uno de derecha para ocupar una vacante de la Consejería.

La ex asesora parlamentaria de Vidina Espino no puede acostarse una noche como liberal conservadora y al día siguiente levantarse como socialista. Aquí hay algo que falla.

Las explicaciones dadas por Casimiro Curbelo y Yaiza Castilla son inverosímiles. Ambos dicen que el nuevo fichaje tiene justo el perfil que buscaban. No me creo que en Canarias no exista una persona más adecuada para ocupar la Viceconsejería de Turismo que Teresa Berástegui. Incluso aunque no estuviera adscrita a ningún partido.

Lo de abandonar Ciudadanos y al día siguiente ser nombrada viceconsejera de Turismo es un mal chiste. Solo falta ahora que Berástegui se afilie a la Agrupación Socialista Gomera.

Resulta incomprensible algunas cosas que ocurren en la política Canaria, tanto en el gobierno como en la oposición. Quizá sea que los políticos profesionales nos quieren hacer más oscuras sus tramas para que no las entendamos y nos quedemos callados y pasmados. Pícamelo menudo que lo quiero para la cachimba.