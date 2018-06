Podemos se mueve

La publicación en varios medios de que el Ministro de Cultura y Deportes, que odia al deporte, Maxim Huerta, defraudó a Hacienda por más de doscientos mil euros, no ha sido una buena noticia para el Gobierno que preside Pedro Sánchez. Maxim Huerta ha tenido otra perla a destacar, haber declarado que “estoy hasta los cojones de los putos independentistas catalanes”. No creo que sea un lenguaje adecuado para un ministro. Si a esto unimos los patinazos del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que dijo que había que desinfectar a Catalunya, y que los catalanes están al borde de un enfrentamiento civil, son unas opiniones muy poco afortunadas. Como remate, la elección de Fernando Grande Marlaska ha sido la gran sorpresa negativa del Gobierno Sánchez. Cercano al Partido Popular, que le ha promocionado a las más altas instancias del Poder Judicial, defendió que la jueza simpatizante del PP, Concepción Espejel (mi querida Concha, como la llama Dolores de Cospedal), no fuera apartada del juicio de Gürtel. Por si eso fuera poco para Grande Marlaska, ha ocultado casos de torturas que el Tribunal de Derechos Humanos de Europa ha condenado al Estado español en el caso de Beatriz Etxebarría, que fue violada y torturada por la policía. Entre otros casos, quiso encarcelar a 40 jóvenes de la organización juvenil Segi, que fueron finalmente absueltos, y en la sentencia se señaló por la propia Audiencia Nacional que el juez de instrucción, a la sazón Grande Marlaska, no había tomado las medidas necesarias para evitar que fueran torturados, y que algunas declaraciones se habían conseguido “de manera forzada”. Marlaskeando que es gerundio.

Con estos tres ministros, tiene Pedro Sánchez un gran peso en su barco por estribor, y lo peor es que ha hecho un Gobierno monocolor con solo 84 diputados, no teniendo en cuenta que en la moción de censura, Unidos Podemos con sus confluencias aportaba 71, y no hace falta decir que de los 17 ministerios le correspondería en una coalición de gobierno lo menos cinco, y me quedo corto y generoso para el gobierno de Sánchez. Pese a todo, habrá que darle un margen de confianza al nuevo presidente del Gobierno, porque la cuestión era mandar a Rajoy y al Partido Popular a la oposición, a ver si se regeneran, cosa que dudo. Pero en esta tesitura, creo que a partir de septiembre, Unidos Podemos debe contribuir al avance de leyes progresistas influyendo con sus influencias (valga la redundancia) a sacar adelante los permisos paritarios de maternidad y paternidad, la aplicación eficaz de un plan integral contra loa violencia de género, la derogación inmediata de la ley mordaza, el indulto y retirada de penas para los encarcelados y multados por delitos de expresión, los cambios en la ley electoral, las garantías para pensiones dignas, la derogación de la reforma laboral, el concurso público en RTVE, la aplicación de la ley de dependencia, el cumplimiento de los compromisos migratorios con los refugiados, el cumplimiento de las leyes penitenciarias para todos los presos y acercamiento a sus domicilios, la reforma constitucional, el aumento de las dotaciones para Sanidad y Educación públicas, la revisión de los acuerdos con el Vaticano, el impulso de la Ley de Memoria Histórica y sacar a tantos miles de asesinados por el franquismo de las cunetas, y algunas cosillas más, creo que será la tónica de Unidos Podemos en la vigilancia constructiva que debe mantener con el Gobierno Sánchez, para recordarle que sin la aportación de la izquierda no hubiese ganado la moción de censura por mucho que el PNV, y el resto de grupos parlamentarios la hubiesen defendido.

En cuanto a Canarias, de una forma breve porque habrá tiempo de desgranar las propuestas de aquí a las elecciones de 2019. Hay que destacar la iniciativa de Podemos Canarias de implantar una ecotasa con la cual se podrían recaudar 400 millones de euros, de los cuales 300 millones deberían destinarse la Sanidad pública, y además una reforma integral del IGIC para apoyar el consumo y las pymes. Entre otras 80 (ochenta) medidas que ha propuesto Noemí Santana figura una reforma integral del IGIC de gran calado, que son una reducción del 3 al 0 por ciento para los productos de higiene personal, y un aumento del 9,5 al 10 por ciento para artículos de lujo como abrigos de pieles, (que además en Canarias hacen poca falta y los pobres hasta ahora pueden viajar poco), y un aumento del 13,5 al 15 por ciento para joyas, piedras preciosas, armas de fuego, entre otros artículos, y reducir del 7 al 3 por ciento para los jóvenes menores de 35 años para adquirir su primera vivienda, y una reducción del IGIC del 7 al 3 por ciento para los autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional, y a los que aunque lleguen, declaren pérdidas durante dos trimestres consecutivos. Hay dos aspectos importantes en las propuestas de Podemos Canarias, en Sanidad un aumento de 300 millones destinados principalmente al aumento del personal del Servicio Canario de Salud, para de esta forma combatir las alarmantes listas de espera, y reducir los conciertos sanitarios, que por cierto el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha impulsado para el Grupo San Roque. En lo que respecta a Educación, la inversión debe situarse como mínimo en el 4 por ciento del Producto Interior Bruto, que aumente la oferta pública de educación infantil, y que se destinen dos millones de euros para beneficiar a tres mil alumnos con la contratación de doscientos docentes y auxiliares, y crear unas 200 aulas.

En materia de vivienda Noemí Santana explicó que se defiende la rehabilitación y la nueva construcción, y para ello propone destinar 75 millones al parque público, y otros 9 millones a los programas estatales de vivienda, especialmente para ayudas al alquiler. De mi cosecha, y a modo de sugerencia, añadiría poner una atención especial en guarderías y residencias para mayores públicas, con precios asequibles para el pueblo. Si todo esto son propuestas, porque todavía Noemí Santana no es la presidenta de Canarias, en el área de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sí que se han producido realidades tangibles, y en este aspecto, el concejal Jacinto Ortega gestionó en 2017 un presupuesto de 22.948.707, la cifra más elevada que ha invertido el consistorio capitalino en la última década, lo que ha permitido atender 10.855 familias con dificultades económicas, que pudieron cubrir sus necesidades básicas durante 2017 gracias a las ayudas de emergencia social. Con respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, con un presupuesto de 9,8 millones de euros, el porcentaje de ejecución fue del 100 por 100. Jacinto Ortega ha presentado su candidatura para liderar Podemos en Las Palmas de Gran Canaria, primarias que se desarrollan hasta el próximo lunes 18 de junio. En la presentación de su candidatura, Ortega estuvo acompañado por los miembros del equipo que componen el grupo “Cohesión por Las Palmas de Gran Canaria al Consejo Ciudadano Municipal de Podemos”. También una gran conquista de Podemos Canarias ha sido la elección de la jueza Estela María Marrero Sánchez como miembro del Consejo Consultivo del Parlamento de Canarias, propuesta por el partido morado por su trayectoria profesional intachable, y votada por unanimidad. Está claro que tanto a nivel nacional, como en Canarias, Podemos se mueve