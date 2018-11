Privilegios

Fernando Clavijo quiere tener un privilegio. O varios si puede ser. Un privilegio viene del latín “privilegium”, que define a una ley privada, no pública o general, que incide sólo en un individuo o cuerpo social específico y distinguido de los demás. En España hay unos 10.000 (diez mil) aforados, privilegiados, y de ellos 2.300 (dos mil trescientos) son políticos. Fernando Clavijo era uno de esos privilegiados (aforados) que sólo podía ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y no por el Juzgado de La Laguna, en donde presuntamente cometió delitos cuando era alcalde de mi admirada Ciudad del Adelantado.

Con la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias se suprimió la figura del aforado, y ahora Clavijo está acojonado porque quiere seguir siendo aforado y que sea el TSJC que preside Antonio Doreste quién dirima el asunto/trasunto que le aconcoja. No quiere ser igual que todos nosotros, comunes mortales, que no estamos aforados. No diré que la Justicia es un cachondeo, ni siquiera que es totalmente injusta, porque hace poco el exministro de José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, me puso una querella porque le critiqué que como tiene con su familia varias empresas de seguritas, de vigilantes privados, había reducido los presupuestos destinados a la Policía, Guardia Civil y Ertzaintza de Euskadi , y además que no le interesaba que desapareciera la ETA, para de esta forma sus vigilantes, seguritas, tuvieran más necesidad de ser contratados. La querella se la ganó el abogado de Canarias Ahora, Luis Val, de una forma brillante en el Tribunal Supremo, a donde recurrió el Oreja al ser derrotado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Y eso que Mayor Oreja era aforado y en mi caso un ciudadano/periodista sin privilegio. Por esto no es justo por mi parte hablar mal contra la Justicia.

Pero otra cosa es que deba ser mejorada en todos sus aspectos, y habría que empezar por eliminar los aforamientos, que no es culpa de la Justicia sino de los legisladores, el Congreso español, porque en otros países ni siquiera existen o están más reducidos. En Alemania no hay un solo aforado, hasta el punto que el anterior presidente de la República (Jefe del Estado), Christian Wulff, fue condenado por un juzgado ordinario de Berlin y tuvo que dimitir. El Jefe del Estado de España, Felipe Borbón, es inviolable, intocable. No sólo es Alemania la que no tiene aforados, también Estados Unidos, Reino Unido de la Gran Bretaña, y en Italia y Portugal sólo los presidentes de ambas repúblicas son aforados. En Francia son aforados el presidente de la República y el Gobierno. En este punto y seguido observo que me desvió de la cuestión clavijana, y vuelvo a ella para decir que Fernando Clavijo lo que ha pretendido es tener un tribunal para él solito, seguir siendo aforado, que sea el TSJC quién le archive su caso lagunero.

Es decir: Clavijo quiere un Tribunal para él sólo, como si siguiera siendo tribunal de aforamiento y él un aforado. Y, para más inri, para que archive de plano una investigación por hechos que pueden ser delictivos -así lo ha declarado varias resoluciones judiciales- de los que fue director y actor principal cuando era alcalde de La Laguna. Antes de estar aforado según el viejo Estatuto, al ser elegido diputado e investido presidente del Gobierno. Y ahora lleva mintiendo desaforadamente, y repite como un papagayo que le da lo mismo que lo investigue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o el Juzgado de La Laguna. A ver si es verdad, y renuncia a los privilegios.