Realidades paralelas II

En ocasiones tengo que explicarle a mi familia y amigos que lo que se cuenta en determinadas cuentas o medios de comunicación no es verdad o es parcialmente real. Lo hago siempre con enfado y cierta vergüenza e intentando explicar los matices que se pierden por el camino, la mayoría de las veces son los matices los que ayudan a comprender la historia y su contexto.

Un buen ejemplo de relato interesado lo hemos visto esta semana en redes respecto a la decisión del Supremo sobre dar carpetazo al caso Grúas. El Supremo tomaba la decisión sin atender aspectos relevantes en el proceso y sin atender el recurso de los denunciantes, rápidamente, algunas cuentas de Twitter comenzaron a señalar que los denunciantes no habían presentado el recurso que habían anunciado. Todos (en masculino genérico) escandalizados por la caja y nadie se preguntaba qué era lo que había dentro. Resulta que el recurso fue presentado el día 15 de junio vía Lexnet, aunque el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo diera carpetazo el día 16 añadiendo que nadie había recurrido. El interés a la hora de difundir este tipo de mentiras no es otro que sustentar el relato sobre la falsa teoría de la conspiración político- judicial contra CC. Ríete de Maquiavelo.

La Tejita es otro ejemplo de que la realidad no se está contando del todo bien y de que, en ocasiones. Unos cuantos días llevan subidos a las grúas los activistas que luchan para que las obras del hotel se paralicen. Unas obras que han pasado por alto muchos de los que ahora le afean a Unidas Podemos que no actúe. De repente la oposición, que gobernaba hasta hace un año, se ha tropezado con que una promotora pretende construir un hotel en La Tejita. Y claro, como los roles se han invertido, mientras Coalición Canaria se tropezaba con la realidad, el PSOE miraba para otro lado y Unidas Podemos en Canarias presionaba en redes como si fuera parte de la oposición. Ha sido Alberto Rodríguez quien ha tenido que dar la voz de alarma a Ministerio para se actuase. Por su parte, la promotora del hotel ya ha dado un toque de atención a los activistas. Parece que todavía le queda un arduo trabajo por delante a la Asociación ‘Salvar La Tejita’, que no solo tendrá que liderar la batalla, sino que, además, tendrá que lidiar con alguna que otra falsedad y jugar una partida de Póker. Por un momento, mientras leía las noticias sobre las manifestaciones en La Tejita he tenido un pequeño flashback de las manifestaciones contra las prospecciones petrolíferas. Nunca me va a dejar de sorprender la capacidad que tenemos los canarios de defender nuestro territorio, aunque nos lo pongan difícil y aunque la realidad supere a la ficción.