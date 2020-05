Reflexiones sobre el Primero de Mayo

Este año no ha sido posible manifestarse como trabajadores para reivindicar nuestros derechos y hacer reflexionar a los poderes públicos y a los empresarios que los trabajadores somos una pieza clave, aunque no la única, en la generación de riqueza de un país.

Cada vez cobra más importancia este tipo de manifestaciones para que no se olvide que en el capitalismo salvaje en el que vivimos los trabajadores son los que más tienen que perder por esa voracidad que tienen lo empresarios de generar sus propias riquezas a costa de salarios cada vez más bajos y con una precariedad en el trabajo que roza en algunos casos la esclavitud.

Pero hay quien ve en estas manifestaciones reivindicativas de los trabajadores un componente comunista, siendo rechazadas por la derecha y ultra derecha con el estigma de que son unos comunistas los que se manifiestan y que quieren con ello romper el sistema, su sistema de comodidad, su sistema de poder, su sistema de sometimiento que a la derecha de nuestro país les sirve para descalificar solo con dos palabras estas reivindicaciones legitimas de los trabajadores “son comunistas” esas son las dos palabras que suelen utilizar en esta ocasión como también la utilizan para descalificar al Gobierno de Coalición que existe en España gracias al voto mayoritario de todos los españoles.

Pero se equivocan, porque no se trata de comunistas. El comunismo, a mi criterio, esta absolutamente desfasado, no cabe en una sociedad democrática porque una sociedad debe ser primero que nada democrática y después tratar de luchar porque sus ciudadanos estén protegidos, los trabajadores bien remunerados de acuerdo a sus especialidades y con empleos lo más dignos y estables posibles y creo que el comunismo, ademas de no ser democrático allí donde se ha implantado, no es participativo y ha demostrado a través de la historia que ha sido un fracaso, quizás no por la ideas que pregona, sino por las personas que lo han implantado que han terminado en convertirse en dictadores que a veces llamamos “dictadores de izquierdas”

Entonces, los trabajadores que nos manifestamos solo queremos tener empleos que les permitan mantener a la familia con salarios dignos y que las empresas que se creen no tengan solo la finalidad de enriquecer a los empresarios, a los fondos buitres, a los paraísos fiscales, etc etc., a costa de aquellos. Por lo tanto las manifestaciones del primero de Mayo no tienen que ver para nada con el comunismo, antes al contrario, tienen que ver con el capitalismo, con el capitalismo salvaje, con la explotación del ser humano y con la riqueza de unos pocos y ese capitalismo salvaje por el que transitan las sociedades modernas que tampoco sirve en esta sociedad, tampoco es justa en la redistribución de la riqueza y eso habrá que corregirse más temprano que tarde.

Quizás lo que nos ha venido de sopetón, el Covid 19 nos haga reflexionar que no se trata de implantar un régimen comunista que ha sido un fracaso allí donde se ha instaurado pero que tampoco el capitalismo salvaje no es la solución que el capitalismo, encarnado en el país mas poderoso del mundo que es EE.UU. es un fracaso porque no existe una redistribución de la riqueza equitativa y justa sino que tiene como lema “ el que puede sigue adelante y el que no se queda en el camino y a la indigencia” .

Creo que Europa iba por un camino distinto, con distintas velocidades entre el Norte y el Sur que se ha visto truncado con esta pandemia que nos ha paralizado a todos pero una vez que sea posible debemos retomar los principios del “estado del bienestar” estado del bienestar que no lo defienden los liberales ni los neo liberales solo es defendido por la social democracia o socialismo democrático que por cierto tan de capa caída esta en Europa. Hay que recuperarla y profundizar en ella con dos principios fundamentales, la economía al servicio de los ciudadanos y una fiscalidad equitativa que pueda servir para una redistribución de la riqueza de la que antes hablaba.

El Covid 19 nos debe hacer pensar que nuestro sistema de salud tiene que ser público, bien remunerado y reconocido y en eso debemos poner todo nuestros esfuerzos y con la convicción de que todos los recursos que se inviertan en ello no son baldíos.

La recuperación de Empresas estratégicas por parte del Estado tiene que ser otro paso que se debe dar. En nuestro país y con los gobiernos de Aznar, además de llevarnos a una guerra, fueron vendidas todas las principales empresas del Estado, por vender se vendieron hasta viviendas sociales a fondos buitres a los que no se sabe quien esta detrás y eso es la política de los liberales y neo liberales, lo privado antes que lo público pero esta no debe ser una política del socialismo democrático.

Cualquier trabajador del signo que sea debe reflexionar también y darse cuenta que las políticas liberales no son buenas para ellos, cualquier trabajador debe saber que sus espaldas deben estar cubiertas en cuanto a la sanidad, su salud, a educación la suya y la de sus hijos y a los servicios sociales, pensiones publicas, dependencia etc etc y eso las políticas liberales no lo defienden, por eso digo que no se trata de políticas comunistas eso es lo que repiten una y otra vez para imponer sus criterios. Se trata de implantar una sociedad que sea democrática pero al mismo tiempo más justa, eso no es comunismo es justicia.