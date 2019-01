Risco Caído Gran Hotel vs planificación del turismo

El Turismo es hoy en día una industria global de la que, apropiadamente, se puede decir que mueve el mundo. Con el avance del siglo son muchas las personas que hacen turismo por todos los continentes. Más de 1.000 millones de turistas recorren anualmente las más variadas regiones del Planeta.

Como bien sabemos, las actividades turísticas adquieren una dimensión central en la economía canaria. Recientemente, desde la presidencia del Cabildo de Gran Canaria se indicaba que Un tercio del PIB grancanario depende de la industria turística, un dato realmente significativo que revela el volumen significativo de visitas turísticas que conoce la isla en los últimos años, con unas cifras que, se pueden cifrar haciendo una media para los últimos cinco años, en torno a 4.000.000 visitantes anuales.

El crecimiento mundial del turismo es un fenómeno bien documentado y es un hecho constatable que una proporción creciente y significativa de esta industria se basa en la naturaleza y el patrimonio cultural conexo.Asimismo, son muchas las voces que alertan de los peligros que el turismo puede suponer para lugares únicos, plagados de valores patrimoniales, y para las personas que viven en ellos.

Este puede ser, si no se atiende convenientemente, el caso de del Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria, localizado mayormente en Artenara y Tejeda, claros ejemplos de municipios cumbreros –poblaciones localizadas por encima de la cota de 1.000 m-, donde la actividad turística comienza a asentarse.

Es por ello que entiendo conveniente apuntar unas consideraciones encaminadas a contribuir en el análisis de este fenómeno, ya no tan nuevo en el ámbito de los municipios aludidos y que, atendiendo a como sea su desarrollo, podrá repercutir y afectar, con mayor o menor intensidad, a un medio muy frágil y a la población que alberga.

Como sabemos el Paisaje Cultural de Risco Caído se encuentra en la Lista de Indicativa de sitios nominados para su declaración por la UNESCO como Patrimonio Mundial y en diferentes círculos surgen interrogantes sobre lo que va suceder y muchos nos planteamos. ¿Cómo puede afectar la actividad turística al Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de Montaña de Gran Canaria?, ¿puede beneficiar al patrimonio cultural (y natural) que alberga?, ¿también a la población local?

Breve reseña sobre la evolución de la actividad turística en los municipios de La Cumbre

Desde que a finales de los años 50 del siglo pasado se inicia en la Isla la etapa moderna del turismo, transcurrieron varias décadas hasta que surgen en estos municipios las primeras iniciativas privadas, pocas ciertamente, destinadas a ofrecer servicios hosteleros, particularmente restaurantes. También se debe señalar la temprana creación del Parador Nacional de la Cruz de Tejeda, aunque,por una u otras razones, permanecía -durante décadas, desde su inauguración, en los años 30 del siglo pasado- más tiempo cerrado que abierto al público.

Por entonces, durante el período del “boom”, la participación de estos municipios en el “negocio turístico” consistió esencial y exclusivamente en aportar un paisaje natural excepcional, que aún se presenta como el escenario sobre el que se cimientan los principales reclamos propagandísticos de la peculiar la naturaleza insular, fundamental para la promoción turística.

Años después, en la última década del pasado siglo, propiciado por la Iniciativa Comunitaria Leader I, se impulsaron diversas acciones dirigidas a la creación de una oferta de Turismo Rural (TR) en la zona de cumbres y, ya desde el primer lustro de este siglo XXI, se produce un aumento tanto de la oferta como de la demanda en todos los ámbitos de la industria turística en la zona. Algunos datos: A inicios de la presente década se contabilizaban en los municipios citados en torno a 25 Casas de Turismo Rural con unas 120 plazas. Hoy, Enero de 2019, podemos constatar que aquellas cifras se han multiplicado al menos por tres, incluso ya hay un Hotel Rural,y se siguen adecuando más inmuebles a tal fin. Ahora bien, la dimensión de esta aparente explosión de la oferta es relativa. Valga como ejemplo para significar su poca relevancia, en un cómputo insular, la mínima proporción que suponen los visitantes que ocupan estos inmuebles frente a los más de cuatro millones de turistas que visitaron Gran Canaria en 2018.

Por otra parte, es obvio reconocer que el interés por este tipo de turismo, por razones inherentes a su dimensión y concepción, ha sido marginal, insignificante, y no considerado por la gran clase empresarial del ramo. Sirva para ejemplificar este hecho la poca consideración que del TR tienen los principales patronos de la industria turística de la Isla, cuyos planteamientos al respecto son inexistentes, como se evidencia en el libro Canarias. ¿Líder turístico? (CANTERO, M y MAURICIO J.C. Las Palmas, FCEC, 2012), una de las principales obras sobre el turismo en Canarias en la que, negro sobre blanco, mejor se exponen los criterios y propuestas de los grandes empresarios turísticos de las Islas y en la que prácticamente no se cita al subsector del Turismo Rural. No obstante, y bien al contrario, a escala local cobra indudablemente una gran importancia. Muestra de ello es esa evolución exponencial a la que hemos aludido más arriba, que se puede tildar de un pequeño boom,con su particular incidencia en el contexto socio-económico de estos municipios y que, si no se tiene en cuenta,puede acarrear un efecto impactante sobre su patrimonio natural y cultural.

En todo caso, a pesar de que no todas las apuestas han conseguido tener éxito, sí que se puede entender que hay una situación muy favorable para la expansión y consolidación del TR, lo que suscita un renovado interés tanto para los emprendedores como para la comunidad local. Y ahora, parece que sí, grupos empresariales comienzan a interesarse por las posibilidades que el “turismo” ofrece para la zona aludida. Informaciones que corren por La Cumbre hablan de proyectos de construcción de hoteles(en Tejeda y Artenara), la creación de un glamping (camping de lujo) en este último municipio,..., a lo que cabría añadir el incremento de la oferta de viviendas vacacionales (acogidas o no a las normativas vigentes).

- Que dice el planeamiento vigente en la zona de La Cumbre sobre el turismo

En la actualidad, el Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de Montaña de Gran Canaria, con una superficie próxima a las 18.000 Has –en torno al 11% dela superficie insular-, se encuentra afectado por cerca de veinte planes de ordenación territorial, comprendiendo desde el Plan de Ordenación Insular (PIO), los planes de ordenación de los espacios naturales protegidos (sean de la Red Canaria, de la Red Natura 2000), los planes generales de ordenación municipales, etc.

En general, todos ellos apuestan por favorecer y potenciar el Turismo Rural y/o turismo en la naturaleza, es decir por una modalidad blanda de la actividad, en la que teóricamente se pretende articular una oferta turística en conjunción con los valores patrimoniales (naturales y culturales)que están ahí presentes.

En cualquier caso,es el PIO, definido por la legislación vigente como el instrumento de ordenación general de los Recursos naturales y del Territorio insular, el que en virtud de su posicionamiento jerárquico -situado en la cúspide de la cadena del planeamiento territorial de la Isla- es el Plan que está llamado a plantear los criterios de ordenación al resto de planes que en el ámbito del Paisaje Cultural inciden -sean estos de espacios naturales protegidos, de ordenación municipal, etc.-. Por consiguiente, es el PIO el que concretamente, también en lo referido a la actividad turística, debe marcar las pautas de ordenación y planificación. Ello está recogido de forma específica por la vigente Ley del Suelo de ámbito autonómico que, en su Artículo 96, apartado b), apunta que corresponde a los planes de ordenación insulares la Fijación de criterios para estimar la capacidad de carga turística y/o residencial de las distintas partes del territorio y de la isla en su conjunto.

En efecto, tanto en el documento del PIO en vigor, como en el de la propuesta de revisión, se dedican varios artículos de su Normativa a la ordenación del “turismo interior”. En ambos textos encontramos las determinaciones y directrices que han de ser recogidas y asumidas por el resto del planeamiento, sean los planes municipales, sean los planes de gestión de los espacios naturales protegidos y en definitiva por todos aquellos que conforman la cadena de planeamiento.

Sin embargo, lo que planteamos, que en teoría se entiende como evidente, tropieza con una situación administrativa realmente peliaguda, no solo porque queda por dirimir si se aprobará la propuesta sobre el “turismo de interior” contenida en el PIO en revisión o se realizarán otros cambios que se puedan introducir en el proceso en que se encuentra. Además, como otro añadido a esa maraña, hay que indicar que los Planes Rectores de Uso y Gestión del PR del Nublo y del PN de Tamadaba –que afectan a la mayor parte del territorio-, no solo se encuentran obsoletos –aprobados en 2002 y 2003-, sino que además se encuentran sub iudice.

A nivel de los procedimientos administrativos,nos encontramos con una situación compleja que además deberá conjugarse con las directrices que se proponen desde la UNESCO para los sitios declarados o que optan a la consideración de Patrimonio Mundial.

Planteamiento de UNESCO sobre el Turismo

Los sitios declarados como Patrimonio Mundial son destinos espectaculares, muy solicitados y visitados por millones de turistas. Cómo integrar el turismo en los planes de Gestión de los sitios del Patrimonio Mundial ha sido una de las grandes preocupaciones de la UNESCO. Desde la aprobación de la Convención del Patrimonio Mundial (1972) y con la paulatina incorporación de más y más sitios a la Lista del Patrimonio Mundial y, por tanto, a la oferta turística, se ha ido comprobando y evaluando la influencia e impactos (pros y contras) que el turismo supone para la conservación y gestión del patrimonio (natural y cultural). Consecuentemente, la incidencia (ya negativa, ya positiva) del turismo sobre el patrimonio está presente en los planteamientos que la UNESCO propone para los sitios declarados como Patrimonio Mundial y es esta una temática de especial importancia, particularmente desde que, en 1999, se sancionó la Carta Internacional sobre el Turismo Cultural que supuso un punto de inflexión en la actitud de UNESCO frente al impacto que la actividad turística incontrolada podría suponer sobre los bienes del Patrimonio Mundial y, a la par, los beneficios que a favor se derivarían de una gestión responsable y sostenible.<