Rojigualdo vintage

Los patriotas de hojalata se han ido arriba después de la detención de Puigdemont en Alemania. Algunos vándalos rojigualdos han pintado unas banderas españolas en un yacimiento prehispánico de Fuerteventura. La moda vintage y rancia de sacar las banderas españolas del baúl de los recuerdos para exponerlas al sol (cara al sol) en facha(das), ventanas y balcones ya empieza a ser cansina, además de ineficaz.

La fiebre españolista es tan ridícula que hace sacar banderas en partidos de fútbol de la liga española, a ver quién es más español o más berzotas. Esto de querer demostrar ser más español por testosterona recuerda mucho a esos machistas que juegan a ver quién es más macho, quien la tiene más grande o quien mea más lejos. Son unos auténticos soplagaitas.

El ultranacionalismo español parece querer demostrar que el suyo es mejor que el de los demás. Atacan al nacionalismo catalán, vasco, gallego o canario, y a la vez ensalzan su nacionalismo totalizador, el de la España imperial, como si los sentimientos se expidieran en el Ministerio del Interior como el deneí o el pasaporte.

Hay mucho patriota de hojalata por ahí, esos que siempre llevan la banderita rojigualda en la muñeca o en el polo y luego evaden dinero a Suiza o Panamá. Por no hablar del nacionalcatolicismo redivivo por culpa de la ministra de Defensa, que confunde el culo con las témporas obligando a todos los cuarteles y edificios públicos de su departamento a lucir la bandera a media asta en semana santa, como si este fuera un país confesional, como lo fue en el pasado. Vaya con doña Finiquito, la de la peineta negra.

Por lo que se ve, hasta el PSOE se está volviendo nacionalista. No solo por la alianza con NC en las últimas elecciones, sino por haberse sumado al veto a las empresas canarias en El Sáhara promovido por el Cabildo de Gran Canaria. Los socialistas, junto a NC y CC, aseguran que les “avergüenza seguir formando parte del siniestro club de los estados (como España) que en contra del derecho internacional mantienen y refuerzan los obstáculos que impiden la plena realización del derecho de autodeterminación de los pueblos que viven bajo ocupación colonial y extranjera”. El salto cualitativo de los socialistas es notable, como la nota que le regalaron a Cristina Cifuentes los profesores afines de la Universidad Rey Juan Carlos. Menuda chorrada ponerle a una universidad el nombre de un rey sin título.

Lo que no sabemos es cómo reaccionará el PSOE nacional. Por lo pronto, Pedro Sánchez ha dejado claro que su partido no va a presionar lo más mínimo al diputado Pedro Quevedo, su socio en las islas, para que vote en contra de los presupuestos. Eso es señal de respeto a la autonomía de NC. Y no lo que hace el vicesecretario del PP, Javier Maroto, que ha pedido a Sánchez que, en vista de que el PNV no aprobará los presupuestos generales hasta que no se derogue el artículo 155 en Cataluña, preste cinco diputados socialistas a voleo para apoyar las cuentas del Gobierno.

Si juntamos estas frivolidades con los patriotas de hojalata, el cóctel puede ser letal.