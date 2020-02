Los tiempos de respuesta son fundamentales para la supervivencia o para evitar secuelas de los pacientes que sufren enfermedades como infartos o ictus, en cuyos casos la rapidez es vital porque en las primeras tres o cuatro horas, es básica la atención en un hospital para descomponer los coágulos y evitar los daños cerebrales. Por este motivo, la evacuación aérea de los pacientes es clave para salvar vidas, mejorar el pronóstico vital a corto plazo y el funcional a largo plazo. Así que es fundamental una correcta dotación y funcionamiento, sobre todo en un territorio como el nuestro, donde las evacuaciones y traslados urgentes de pacientes son cada vez más comunes y una realidad propia del hecho insular. Seis de cada diez desplazamientos en helicóptero medicalizado entre hospitales de Canarias tienen como origen las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Sin embargo, ninguno de los dos helicópteros de estas características que hay en el Archipiélago tiene como base algún punto de las islas orientales. Consideramos razonable que la base de un nuevo helicóptero esté establecida en un punto intermedio que a su vez concentra en torno al 40% de las evacuaciones de Fuerteventura y Lanzarote hacia Gran Canaria, como es Puerto del Rosario. Y es razonable porque el transporte aéreo de pacientes críticos está indicado sobre todo cuando se encuentran en áreas rurales distantes de un centro hospitalario de referencia, y el tiempo de respuesta está influenciado por la distancia a recorrer. Hay que recordar además que el modelo de hospitales de referencia en Canarias, situados en Tenerife y Gran Canaria, exige un uso más intensivo del helicóptero sanitario, cuyo número de traslados ha aumentado en un 12,3% entre 2017 y 2018, una realidad propia del hecho insular, algo que algunos dirigentes nacionalistas se olvidan cuando gobiernan en Canarias y sólo recuerdan cuando están sentados en el Senado. Desde el Partido Socialista sí que no nos olvidamos de la realidad que viven muchas familias en las islas. Lo reivindicamos cuando estamos sentados en la oposición, y trabajamos para hacerlo realidad cuando gobernamos. Para intentar paliar esta situación, este mes, en pleno del Parlamento de Canarias, aprobamos por unanimidad una Proposición No de Ley impulsada por mi grupo parlamentario para habilitar un servicio de transporte sanitario aéreo mediante helicóptero de soporte vital avanzado con base en Fuerteventura, con el que se mejore el servicio de transporte urgente sanitario entre las Islas. Una iniciativa que sirvió para recordar las deficiencias que ha tenido este servicio en los últimos años. Entre 2010 y 2017, con los aparatos contratados por la entonces consejera de Sanidad del PP Mercedes Roldós, el servicio era muy deficiente por el tipo de helicópteros con que se contaba, ya que, dependiendo del peso o la talla del paciente a evacuar, se podía dar el caso de que no pudiese ser trasladado por limitaciones del aparato. Fueron siete años de sufrimiento de pacientes y profesionales en los que se limitó el acceso a ese servicio fundamental en no pocas ocasiones, y cuya situación se corrigió en 2016 con los nuevos helicópteros impulsados con un consejero socialista al frente de la Consejería de Sanidad que permitió incrementar sus prestaciones. Un cambio de modelo en la gestión de este servicio que supuso el incremento de todas las prestaciones de las características técnicas de los nuevos aparatos, incluida su capacidad. Salvar vidas en Canarias requiere de respuestas ambiciosas, es una demanda justa, es la realidad de Canarias y en especial de Fuerteventura y Lanzarote, islas que presentan sobremortalidad estadísticamente significativa de la Mortalidad Evitable en su conjunto y en especial en los accidentes de tráfico. Salvar vidas en Canarias requiere pensar en los cientos de pacientes que han esperado la llegada del helicóptero, a sus familias, a sus esperanzas de mejora o supervivencia, y a todos los profesionales que día a día se dejan la piel por la salud de la población.