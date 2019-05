La TeleCanaria y Pomares dan vergüenza

El titular era precioso: “Medios de Canarias se comprometen a la mejora del tratamiento de la información sobre igualdad y violencia de género”. No menos bonita la noticia que seguía: gracias a un convenio “patrocinado” por el Instituto Canario de Igualdad y firmado por medios de comunicación canarios, la TeleCanaria entre ellos, se iba a “mejorar el tratamiento de la información sobre igualdad y violencia de género”: Todo ello ha quedado en papel mojado, al menos en el caso de la Televisión Canaria, en poco más de un mes.

Conste que no me sorprende, querida lectora, querido lector. No esperaba menos, y sé que usted tampoco lo esperaba. Están acostumbrados algunos a vivir a base de gestos, parafernalia, una foto y un teatrillo barato detrás de los cuales no hay nada, solo vacío. Fuegos artificiales o fuegos de artificio.

Y fruto de ese vacío y de esa desidia por tomarse en serio no ya lo que firmaron, sino la lucha contra la violencia machista y en favor de la igualdad, está la intervención MACHISTA y miserable, una vez más, del “periodista” Pomares. En el debate de uno de los programas de la cadena pública calificó la propuesta política de la Sra. Noemí Santana contra Fernando Clavijo y el proyecto político de Coalición Canaria de “tensión sexual no resuelta”. Si, ha leído usted bien. Y no lo reescribo porque me da asco, mucho asco, sin paliativos.

Si en RTVC tuvieran un mínimo de vergüenza, retirarían las participaciones de Pomares de la televisión y la radio públicas al tiempo que emitirían un comunicado condenando dichas declaraciones y pidiendo disculpas a la Sra. Santana.

Pero querida lectora, querido lector -advierto que a partir de este momento hay spoilers- usted NO leerá ese comunicado, usted NO escuchará disculpas de ningún tipo y, bien al contrario, Pomares verá incrementada su participación en la TeleCanaria y sus ingresos pagados con nuestros impuestos. Puede que hasta su editorial sea la encargada de redactar y publicar el nuevo manual de Igualdad de los medios públicos. Al tiempo.