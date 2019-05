Tenerife (I)

Llevo meses escribiendo isla por isla. Esta vez escribiré dos ejercicios sobre Tenerife, uno antes de las elecciones y otro después. Pueden ser islas muy diferentes. Tenerife nunca ha vivido un cambio político importante.

Durante los períodos democráticos de principios de Siglo XX hubo algunas manifestaciones subversivas, que nunca llegaron a constituirse políticamente de forma sólida. Cabe destacar la Unión Republicana, escisión del Partido Republicano de Tenerife, que en 1936 se une al Frente Popular, alianza nacional integrada por socialistas, republicanos de izquierda y comunistas. Nunca llegaron a ejercer el poder como tal. Si bien ganan las elecciones en febrero del 36, el Golpe de Estado del 18 de julio echa por tierra cualquier intento de dar forma a lo que el pueblo votó.

Durante esta época, entre 1931 y 1936, el Partido Republicano de Tenerife (PRT) representó, antes de su escisión, los intereses de las élites y la legalidad republicana: una opción que te permitía creer en la Segunda República y tener las reivindicaciones obreras en segundo plano, reservadas a un PSOE que trabajaba como contenedor de estas demandas, siempre en buen trato con los líderes de PRT. Llegado el 78, en Tenerife triunfa la UCD. Recuerdo a mi madre y mi padre, jóvenes, palmeros y del PCE, decirme una vez como se quejaban de las maniobras en campaña de la Unión de Centro Democrático, que regaba el Heliodoro con panfletos con la cara de Suarez en pleno partido del Club Deportivo Tenerife. Ganaban por el 60%.

La UCD se convierte en canalizador de cuantos exlaboradores del Gobierno Civil Franquista, como el que continuó siendo presidente del Cabildo después de la Constitución del 78, el ya sí electo, José Miguel Galván Bello, o como el fantástico alcalde de Santa Cruz en los 80, Manuel Hermoso Rojas, gran posibilitador de lo que hoy conocemos como Carnaval, quien trabajó en el Gobierno Civil antes de formar parte de la UCD. Era lo natural. La UCD se acaba en 1982. El PSOE gana las elecciones por una mayoría aplastante a nivel nacional, incluido en Tenerife, 4 de 7 para Madrid.

El personal, las familias y el dinero de Tenerife no sabe muy bien que hacer, porque tiene el poder y los medios de comunicación, pero no tiene el partido. Y claro, la gente de Tenerife no iba a votar al PP, eso no. Es ahí cuando surge ATI, un partido político que representa un equilibrio entre la izquierda y la derecha de la época, local, de Santa Cruz, que se sube al carro del regionalismo fiscal, del localismo, del guanchismo de escaparate y del tinerfeñismo más excluyente. La falta de percepción de la mayoría en que los cambios políticos pueden mejorar su vida, genera este tipo de formaciones, que basan la mayoría de su trabajo en no molestar mucho, representar identidades amplias y de consenso, y como no, sonreir mucho bien. Canarias es lugar difícil para estar enfadado.

Ser de Tenerife hoy no significa ser de ATI. Y eso es toda una novedad. Ganaban las elecciones por más del 40% del voto válido. Durante más de 36 años CC ha gobernado la capital de Tenerife, durante más de 32 años CC ha gobernado el Cabildo de la Isla, durante más de 26 años CC ha gobernado el Ayuntamiento de La Laguna. En La Laguna tardaron un poco más porque CC nace de la coalición entre ICAN (hoy más o menos una mezcla entre Nueva Canarias e IU) y la ATI. Para el Cabildo y Santa Cruz ni siquiera les hizo falta superar ATI y hacer CC para llegar al poder. La Laguna es distinta a Santa Cruz. Por hache o por be, La Laguna, aún en su situación de municipio número dos de Tenerife, vive una intensidad política mucho más alta que Santa Cruz, y por supuesto que el Cabido. Hoy hay elecciones en La Laguna, y en Santa Cruz, y en el Cabildo.

Es posible que el PSOE gane a CC en el Cabildo si se arriman suficientes votos. Las encuestas les dan empate, pero esta es una institución – la única de España – donde el que gana las elecciones preside automáticamente la misma. Quien gane las elecciones al Cabildo de Tenerife presidirá el Cabildo de Tenerife, ya sea Carlos Alonso o Pedro Martín. En Santa Cruz es un poco diferente, Patricia Hernández se ha mandado una muy buena campaña, sinceramente, mucho mejor que la de sus competidores, aunque con muchos más recursos que la mayoría de ellos. Y ni siquiera ha tenido que comprar votos con bolsas de comida como hace el alcalde, sí, el alcalde, el que está ahora. Por apostar me apuesto a que el PSOE ganará las elecciones en Santa Cruz, pero no tendrá una mayoría suficiente para gobernar con Unidas Podemos y Sí se puede. Ya es. ATI llegó a tener 21 de los 27 ediles del consistorio chicharrero.

La Laguna, Patrimonio de La Humanidad. En La Laguna probablemente se dé un cambio político después de 26 años. Unidas se puede, coalición de partidos tales como Podemos, Sí se puede, Izquierda Unida y EQUO, ha conseguido una cosita muy importante que hace que ganes elecciones de forma bastante clara en este mundo de lo inmediato y las redes sociales: tienen el poder blando. Unidas se puede ha sido capaz de dar color a la política en Aguere, de parecerse a la gente, de llevar, desde una asamblea democrática, la política lagunera a ser el centro de atención del Archipiélago. Dudo mucho que haya algo más emocionante en las citas políticas que tiene Canarias este 26 de Mayo que la victoria de Unidas se puede en La Laguna, sostenida en las personas de Rubens Ascanio y María José Roca.

¿Qué porqué Unidas se puede sí en La Laguna y no en el resto de la isla cosas como Unidas Podemos y Sí se puede? Pues buena pregunta, no sé qué va primero, si La Laguna o la confluencia, pero la realidad es patente, y da sensación de que algo hay ahí arriba para que el sentido común llegue tan lejos, poniendo la realidad por delante de los partidos y sus barreras mentales, y haciendo más pactos con la gente que con sus siglas. La gente de La Laguna tiene una capacidad tremenda para entenderse entre sí, y creo que lleva cuatro años avergonzada de quien lidera la ciudad, como la lidera y que causas tiene detrás. A nadie le gusta tener un alcalde que avergüence a su pueblo.

No sabemos qué pasará, pero desde luego que Tenerife ya no es la misma isla impune donde los políticos y los empresarios eran exactamente las mismas personas, donde tener o no ideología da igual, donde no te presentas a las elecciones y las ganas, donde durante años, la mentira y la indecencia han campado a sus anchas en todas las instituciones. Y eso, a mí, la verdad, me hace muy feliz. Mis mejores deseos este domingo para aquellos que quieran hacer de la política algo de lo que podamos estar orgullosos, y encarecidas gracias a aquellos que ya lo hacen cada día.