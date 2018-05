Fernando Clavijo sigue diciendo mentiras practicando el buenismo, es decir, poniendo cara de bueno y dando la impresión que no mata a una mosca, pero está muy unido con los empresarios y contra los trabajadores, y la penúltima intervención ha sido en el tema de la vivienda pública.

Clavijo pone cara de bueno hasta cuando desprecia a las mujeres en el Parlamento de Teobaldo Power, a las que trata con una displicencia insultante. Con una cara dura como un zapato se ha permitido declarar que el Gobierno Canario niega que le haya dado la espalda a la adquisición de vivienda social para reforzar el parque público, a pesar de que hay 13.455 demandantes registrados en el Archipiélago, y esos no son todos los que realmente necesitan de un techo, porque hay muchos que desisten de solicitarla por ya no confían que se las conceda. Clavijo para justificarse ha dicho que en ningún lugar de España se ha solucionado el problema, y dos plátanos y dos tomates, como en el resto del Estado no se ha solucionado el asunto, qué coño vamos a preocuparnos nosotros en Canarias, dixit Clavijo.

Noemí Santana le ha cantado las veinte en bastos y las cuarenta en oro al presidente, a cuenta de este tema tan sangrante para la juventud y de otras personas menos jóvenes, y el tal Clavijo le respondió molesto que “el Gobierno tiene los recursos que tiene, los plazos son los que tiene y queremos avanzar más rápido para dar solución a las familias”. Para Santana Perera, portavoz de Podemos Canarias en el Parlamento canario, el Gobierno está fomentando un coctel de precariedad, bajos salarios y altos precios que hace que vivir en Canarias sea misión imposible.

Para Podemos Canarias las soluciones serían poner en marcha ayudas al alquiler, ampliar el parque público de viviendas, fomentar el alquiler de viviendas vacías y por supuesto, regular el alquiler vacacional, que ahora mismo anda sin ningún camino claro y a expensas de golpes de improvisación, y además ha encarecido el precio de los alquileres tradicionales. La potenciación de plataformas on line que permiten alquilar viviendas a los turistas sin apenas control está creando problemas en la zona y además encareciendo el alquiler tradicional de viviendas en Canarias. Los propietarios de viviendas se están lanzando a esta modalidad de alquiler y discriminan a los residentes que no tienen otra opción que irse a vivir al extrarradio, o dejar sus viviendas a los propietarios. Hay casos que se presiona a inquilinos de años para que abandonen sus pisos y alquilarlos a los turistas.

La secretaria general de Podemos Canarias, y líder parlamentaria en Teobaldo Power, Noemí Santana, acusó con firmeza al Gobierno Canario de inacción en este asunto/trasunto, y recordó que más de 20.000 (veinte mil) personas se encuentran en lista de espera para conseguir un alquiler, y que hay más de 10.000 (diez mil) viviendas vacías, y la mayoría de esas personas tienen un mayor riesgo de exclusión social. En este sentido Canarias es además la mayor comunidad autónoma de pobreza infantil, según los datos de UNICEF. El Gobierno canario no dispone de plan de vivienda desde el año 2012, y los nuevos planes y proyectos no entrarán en vigor hasta 2019. Hay datos que indican que realmente la necesidad de viviendas alcanza hasta 35.000 (treinta y cinco mil) personas, pero que una buena parte al saber que se está construyendo vivienda pública desisten y se dan de baja en el sistema.

La carencia de viviendas en España es auténticamente de escándalo, y en relación con Europa, en nuestro país sólo hay un 2,5% frente al 11% europeo. Sin embargo los “ayuntamientos del cambio”, Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia, Santiago de Compostela, Zaragoza, La Coruña, gobernados por Podemos y el PSOE, han dado un gran impulso a la vivienda social, y han manifestado duras críticas al Plan Nacional de la Vivienda por deficiente, y han propuesto mejorarlo con una dotación de 2.000 millones (dos mil millones) de euros durante 2018, e invertir así la tendencia que se ha venido dando a lo largo de los últimos años de reducción drástica del gasto público en políticas de vivienda, defienden Manuela Carmena y Ada Colau, y otros alcaldes y alcaldesas del cambio.

Podemos Canarias está poniendo el acento no sólo en el tema de la vivienda social, sino que además sus cargos públicos y dirigentes están desarrollando una campaña para que todo el pueblo consiga un empleo digno, que hayan unos servicios públicos, educación, sanidad, asistencia social y dependientes, terminar con la precariedad en los contratos de trabajo y los recortes, y trabajar para mejorar las condiciones de pensionistas y de la mujer, que ahora mismo se están convirtiendo la punta de lanza contra el Gobierno explotador del Partido Popular, con respecto a las mujeres presionar para que en el Código Penal se castigue con penas más duras las violaciones y los malos tratos. Asimismo creo que hay que impulsar la construcción de guarderías infantiles municipales, insulares, y en la otra punta de la vida, igualmente más residencias de ancianos para la tercera edad que ahora mismo a ver quién puede pagar una mensualidad de hasta 2.000 (dos mil euros) por persona en las residencias privadas.

Con respecto a los pensionistas la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, les dijo que le haría un corte de mangas ¡y que se jodan!, y con relación a los parados cuando Rajoy anunció los recortes y los ajustes, Adrea Fabra dijo en el Congreso ¡que se jodan!. ¡Joder con estas mujeres del Partido Popular!. No sé que educación recibirían de sus padres….bueno sí, en el caso de Andrea Fabra está muy clara su educación, porque su padre Carlos Fabra es un delincuentes convicto y confeso del Partido Popular de Castellón. Pero hay muchas familias del Partido Popular que aplican la máxima “familia que roba unida, permanece unida”. Menos mal que no son todas….