El del cambio de bando

El primero en dejarlo caer fue Casimiro Curbelo. El líder de la Agrupación Socialista Gomera lo hizo como si todavía estuviera en la oposición, le confesó a Mayer Trujillo que iban a haber cambios en la viceconsejería de Turismo. Dejaba en mal lugar al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, con un “Sería una buena propuesta, y en el día de hoy se confirmará, pero le corresponde anunciarlo al presidente del gobierno”.

Torres ha optado durante el confinamiento por la estrategia del ‘ahora no toca hablar por lo que usted me pregunta’. Un clásico cuando no se quiere dar respuesta a una pregunta. Inquebrantable durante el cese de Cruz Oval, inquebrantable con los cambios en la consejería de Sanidad, inquebrantable durante la marcha de la consejera de Educación e inquebrantable con el fichaje de Teresa Berástegui en la viceconsejería de Turismo. Se le acumulan las respuestas que tendrá que dar tras la pandemia.

Ciao

Berástegui anunciaba su baja de Ciudadanos y su cambio “profesional” a golpe de Tuit. La ‘nueva política’ tiene estas cosas, tan pronto convocas una rueda de prensa para anunciar tu fichaje en una empresa a bombo y platillo, como hizo Albert Rivera, como te parece suficiente un mensaje en Twitter. Boom, Boom, Ciao.

Tras la confirmación de Curbelo la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, le deseaba suerte en redes: “El reto que tenemos por delante desde esta área es importante por lo que le deseo mucha fuerza y suerte para lidiar con esta crisis global que nos ha tocado vivir”. Ante todo, hay que ser políticamente correcto.

Y claro, después del silencio y la suerte solo quedaba la otra parte de la historia capaz de explicar el cambio de bando. No es un secreto que en Ciudadanos en Canarias hay bandos, voces discrepantes, afines a Coalición Canaria y afines al PSOE. Uno de los discrepantes es Enrique Arriaga, que le ponía la guindilla al pastel: “La salida de Berástegui es una buena noticia para Cs, y mala para Canarias”. El vicepresidente del Cabildo de Tenerife la sitúa como una de las causantes de la crisis de su partido tras las pasadas elecciones del 26 de mayo. Vidina Espino, por su parte, tampoco ha querido opinar sobre la marcha de su asesora al gobierno de Canarias, con un “yo no soy la persona que tiene que valorarlo; tendrán que preguntarle a Ángel Víctor Torres y a Yaiza Castilla, que son quienes la han nombrado” se zafaba de la preguntas de Trujillo en La Cope. ¿Qué se responde cuando tu partner se daba de baja de tu partido y se va al lado contrario?