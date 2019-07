Del centrismo al enanismo

Canarias siempre fue una comunidad centrista y centrada. Cuando existió la UCD aquí se votaba UCD mayoritariamente y cuando UCD desapareció los votantes se refugiaron en partidos de centro derecha o de centro izquierda.

Cuando Adolfo Suárez fue traicionado y se quedó más solo que la una fundó el Centro Democrático y Social, y Lorenzo Olarte fue su hombre en las islas.

Canarias fue la única comunidad española que tuvo dos presidentes del CDS consecutivamente, primero Fernando Fernández y luego Lorenzo Olarte. Incluso Lanzarote tuvo un presidente del Cabildo del CDS, el abogado Nicolás de Paiz, ya fallecido.

Canarias ha sido históricamente una comunidad de centro. Por eso ahora no se explica muy bien por qué Ciudadanos tiene tan poco predicamento en el archipiélago a pesar de que sus dirigentes presumen de ser el partido de centro por antonomasia.

Posiblemente Ciudadanos no sea el partido de centro que dice ser sino más bien un partido veleta que se acomoda siempre al sol que más calienta. Se ha convertido en el centro, sí, pero en el centro de las críticas.

El partido de Rivera es absolutamente incoherente y muy oportunista. En Andalucía, por ejemplo, dejaron de apoyar al Partido Socialista para dar la presidencia al Partido Popular con el subterfugio de que había nacido para regenerar la política española y no podía seguir respaldando a un partido que llevaba más de 30 años gobernando en la región.

Algunos compraron esta excusa de Rivera pero muy pronto se dieron cuenta de que mentía. Si de verdad está por la regeneración política no se explica que ahora se alíe con el PP en comunidades como Castilla y León, Murcia o Madrid, a pesar de que el Partido Socialista ha sido el más votado en todas ellas, acabando con la continuada hegemonía popular. Además, en la Comunidad de Madrid existe el agravante de la corrupción a través de las tramas Gürtel o Púnica, entre otras.

Rivera y sus conmilitones mentían cuando hablaban de regeneración porque en estas comunidades en las que el PP lleva gobernando casi toda la vida le van a facilitar que lo siga haciendo con permiso de Vox.

Ciudadanos dice que es un partido moderado y liberal que empezó siendo socialdemócrata. Sus dirigentes se consideran centristas y equilibrados, y acusan a casi todos los demás partidos de radicales y extremistas, excepto al PP, al que quieren engullir para liderar ese espacio político. Ciudadanos, a base de acusar al resto de radicales, se está mostrando como el partido más extremista ya que es el único que ha puesto cordones sanitarios a todos los demás, menos a los populares. No se puede ser más radical. Es lo que se denomina extremo centro.

Últimamente le ha dado por el protagonismo barato y provocador. Arrimadas ha viajado a Waterloo para montarle un pollo a Puigdemont delante de su casa, pero cuando el ex president le abre sus puertas huye despavorida; Rivera ha ido a pueblos vascos donde su partido no se come una rosca para que unos energúmenos lo insulten y así para parecer víctimas (en algo tiene razón: da pena), y este mismo fin de semana una delegación del partido naranja se presentó a la manifestación del Orgullo Gay en Madrid a pesar de no haber sido invitada por los organizadores, que además le pidieron expresamente que no acudiera por sus pactos con Vox que no quieren reconocer. Los dirigentes de Cs podían haber acudido a la manifestación a título personal, pero el partido quería protagonismo y lo consiguió.

Creíamos que este partido nuevo había llegado a la escena política española para buscar la regeneración democrática pero finalmente nos hemos dado cuenta de que solo está aquí para montar un circo. El problema es que ya le empiezan a crecer los enanos.