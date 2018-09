Las chulerías de Aznar y Casado

José María Aznar, en su salsa más repugnante. Mentiroso, arrogante, despreciativo, dio un auténtico espectáculo en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados. Demasiada soberbia, infinita chulería, falaz, dañino. La sociedad española no se merece a un Partido Popular que mantiene la imagen tenebrosa de Aznar. Ahora Pablo Casado le apoya de forma incondicional, dos elementos de extrema derecha se unen para impedir que España camine por la senda de progreso.

La superlativa grandeza de Aznar le hace fruncir el ceño cuando no se le hace la pelota. Mintió como un bellaco, porque la Justicia ha acreditado en sentencia firme que existió una caja B del Partido Popular con dinero negro pagado por empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Aznar lo niega todo, niega que España participara en la guerra de Irak, que además fue sin autorización de la ONU, niega la existencia de la caja B, niega conocer a Correa, el jefe de la mafia de Gürtel, El diputado de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, dejó KO, a Aznar cuando le preguntó al preguntarle si no pedía perdón a los familiares de José Couso, asesinado por los militares norteamericanos en Bagdad cuando ejercía su trabajo como cámara de TV. Un silencio espeso dominó la sala del Congreso de los Diputados donde se celebraba la Comisión de Investigación.

A Pablo Iglesias le soltó un insulto tras otro, hasta incluso referirse a los gemelos prematuros de Irene y Pablo, con una bajeza de auténtico gamberro estrafalario. Sinceramente, a veces dudo de vez un informativo de tv, programas políticos, porque ya producen en su mayoría nauseas. Pero por desgracia por mi profesión tengo que hacer el sacrificio de ver y oír cosas deleznables. Pero también en la otra parte que criticaba y examinaba a Aznar se cometieron errores, principalmente Gabriel Rufián, que estuvo bien cuando sacó el tema de Couso, y metió la pata en otras tonterías que le permitieron a Aznar contraatacar al diputado catalán. Esperaba las frases de Rufián, y se sirvió de ellas para atacar al proceso independentista de Catalunya.

Pero Aznar se tropezó con un Pablo Iglesias coriáceo, que no preparó frases escandalosas como a veces hizo Rufián, sino que estudió el caso, y en tono institucional fue capaz de hacer perder los nervios a Aznar, que recurrió como siempre a Irán, Venezuela y demás zarandajas, y Aznar empezó a tartamudear, a cambiar de color, atacando sin control, mientras Iglesia le ponía contra las cuerdas. Y siguió mintiendo, pese a las advertencia del líder de Podemos de que no podía hacerlo, y mintió una vez más al decir que no conocía a Correa ni al Bigotes, dos personajes claves de la Gürtel, cuando es público y notorio que se relacionó con ellos, y que incluso Correa fue a la boda de su hija como invitado especial.

Aznar hizo toda una exhibición de chulería en el Congreso de los Diputados, que cómo le recordó Rafael Simancas, es la representación de todos los españoles. “No tengo que pedir perdón por nada, el PP no ha sido un partido corrupto”, decía ante el asombro de presentes y televidentes. Cómo también está haciendo Pablo Casado cada vez que abre la boca, otra exhibición de chulería. Mientras se niega a entregar a los medios los trabajos académicos de un máster sobre cuya realización existen indicios suficientes como para que una magistrada haya pedido su imputación por un delito de prevaricación y otro de cohecho impropio, pero le exige a Pedro Sánchez que vaya al Senado a dar explicaciones de su tesis que ni siquiera está en cuestión en los tribunales. La Ley del Fonil, lo ancho para mí, lo estrecho para ti. La chulería de Pablo Casado ha adquirido en estos días proporciones alarmantes, diría que está el muchacho para visitar a un psiquiatra, porque no sale de decir un disparate para entrar en otro. Está claro que Ignacio Escolar, el diario.es, tiene a Pablo Casado en una situación muy delicada que cada día se agrava más.