Una ciudad distinta y valiente

“No es momento para la comodidad y el confort. Es el momento de la osadía y la resistencia”, con esta contundente frase definía Winston Churchill el momento político que le tocó vivir. Obviamente, en un contexto infinitamente mejor que al que hago referencia. Considero que a nivel personal y tras un largo periodo de luchas y conflictos, remando en un río que está empeñado en fluir en contra, ha llegado el momento de dar un paso más allá.

Me presento ante ustedes tras un largo periodo de reflexión, con el ánimo de dar alguna prueba de mi utilidad en el camino que ahora emprendo con mi equipo a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en estas Primarias de Podemos.

En el proceso de toma de decisiones, con independencia de la pérdida absoluta de mi zona de confort y mi apreciado anonimato, he sopesado con gran interés la parte que más te interesa como inscrito o inscrita de Podemos. ¿Qué puedo aportar en el momento actual? Caigo en la cuenta de que no poseo nada más valioso que el conocimiento adquirido por las acciones que, dentro del marco de las relaciones laborales, sindicales, políticas y empresariales, he llevado a cabo en los últimos quince años. Al fin y al cabo, no puedo entregar nada mejor que poner a disposición de nuestra ciudad la extensa labor que llevo recorrida con el único propósito de intentar mejorar la vida de las personas.

En esta última década hemos sido testigos de primera mano de la destrucción masiva de empleo y de la precarización de las condiciones laborales como consecuencia de las sucesivas reformas laborales, así como del recorte de derechos y libertades. En este sentido, considero que he adquirido la experiencia suficiente para poder servir de interlocutor válido con los agentes políticos, económicos y sociales; utilizando el diálogo y el consenso como herramientas fundamentales para lograr acuerdos. Es hora de abandonar el lenguaje de la hostilidad y del enfrentamiento gratuito y de apostar por tejer alianzas globales de gran calado, alianzas que tendrán como principal eje las necesidades reales de las personas de a pie.

Nuestro proyecto conjunto para Las Palmas de Gran Canaria pasa por convertir el Ayuntamiento en una auténtica institución del cambio. Defendemos un Podemos coordinado, independiente y que no sea muleta de otros. Un Podemos valiente que camine hacia la remunicipalización de servicios y hacia una genuina participación ciudadana, apartándonos de las políticas continuistas que tanto han alejado y desilusionado. Trabajaremos para dejar una impronta real en la vida de las personas, atendiendo a sus demandas y anhelos, pero sin caer en las mañas de la vieja política: nuestro compromiso es, como no podía ser de otra forma, con la gente.

La principal ciudad del Archipiélago necesita que profundicemos en las políticas sociales con especial atención a los sectores más vulnerables; tejer músculo económico, pero sin fiarlo a un desarrollismo mastodóntico; desplegar programas de movilidad solventes, sostenibles y modernos; promover una cultura inclusiva y desde la diversidad; vehicular una cooperación eficiente entre Administraciones; reforzar los recursos materiales y humanos de la Corporación municipal; equiparar servicios y gestión en los diferentes distritos; avanzar en autogestión energética, etcétera.

Desde nuestra candidatura apostamos por una política distinta, valiente y que profundice en la esencia de Podemos. No permitas que el desengaño o la frustración decidan por ti.