Sobre el comportamiento electoral en las Islas Canarias II

¿Tras 23 años en el poder cómo es posible que Coalición Canaria mantenga una cohesión tan sólida siendo los partidos que la formaron tan diferentes entre sí? Es muy sencillo, y para entenderlo hay ir a las primeras medidas que se toman tras la conformación de la alianza. Con su llegada al poder, CC genera una serie de cambios institucionales que hicieron que los partidos de las islas no capitalinas dependiesen en exceso de los de las islas capitalinas, paliando el desequilibrio que genera el reparto de escaños según isla. A su vez crearon una serie de normas no escritas para el equilibrio de los cargos de Tenerife y Gran Canaria.

Así, CC en Gran Canaria estaba formada por ICAN y el CCN (escisión del CDS), en Tenerife por ATI, ICAN y PNC, y en las islas no capitalinas por respectivos partidos insularistas, todos alrededor del centro-derecha, menos la Asamblea Majorera en Fuerteventura. ATI e ICAN consiguen dar poder a los partidos de las islas no capitalinas a cambio de restarles poder en la futura coalición.

Tras el pacto que da origen a la moción de censura de 1993, CC se presenta a las elecciones canarias de 1995, llegando al Gobierno ya por la vía electoral, en la persona de Manuel Hermoso, exlíder de la UCD de Tenerife. Un año más tarde se presenta a las Elecciones Generales de 1996, obteniendo cuatro representantes, encabezados por el exlíder del PCE en Canarias; José Carlos Mauricio.

Este detalle es interesante, pues demuestra una constante: Gran Canaria siempre es más fértil para la izquierda, y Tenerife más para la derecha. A su vez, la derecha de Gran Canaria siempre es más españolista que la de Tenerife, donde normalmente esta ha tenido un cariz más regionalista o insularista. No nos confundamos, esto no quiere decir que los conservadores tinerfeños sean más moderados que los grancanarios; esto quiere decir que estos se expresan a través de una identidad política con marcado carácter insular o pan-insular, mientras en Gran Canaria, las personas que pretenden “mantener las cosas como están” normalmente se han expresado dentro de la bandera del partido conservador a nivel nacional, careciendo esta isla históricamente de un partido insular propio capaz de representar a sus élites.

Volviendo con las reformas adoptadas por CC a su llegada al poder; con una posición sólida apoyando al Gobierno de Aznar en Madrid, y un pacto con el PP en el Parlamento de Canarias, CC consigue trazar una serie de reformas a través del Estatuto de Autonomía, las cuales participan de forma decidida en la estabilización de sus resultados electorales hasta nuestros días.

Estas consistieron en la subida de los porcentajes de voto mínimos exigidos para entrar en PARCAN, tanto a nivel insular (30%), como a nivel archipielágico (6%). Así, los partidos políticos de las islas no capitalinas, como PIL, AM, o AHI, con resultados que llegaban al 20 por ciento hacia 1991 no pudieron presentarse más nunca en solitario, en tanto que a partir de la reforma era necesario obtener más del 30 por ciento del voto en cada isla.

Estas reformas, impulsadas por ATI, ICAN y CCN, con el apoyo del Partido Popular, han producido que ningún partido político de una isla no capitalina – a excepción de ASG – haya conseguido tener algo de relevancia política sin pasar por el aro de Coalición Canaria. Partidos como el PIL, con el 28 por ciento de voto en 1999 en Lanzarote, o IUC, con el 5’2 por ciento de apoyo electoral en 1999 en el conjunto del Archipiélago fueron los principales afectados por las reformas impulsadas por CC y PP.

Hasta la salida de Román Rodríguez de CC, proveniente de ICAN, y la consiguiente creación de Nueva Canarias en 2005, Canarias vivió una etapa de estabilidad política larga y duradera en la mayoría de islas, siempre a través de Coalición Canaria, la cual se logró no sólo a través de ingeniería y coordinación electoral de los diferentes, sino de una anulación del eje izquierda-derecha a favor de una supuesta activación del eje identitario en un momento de formación tardía del sistema autonómico en Canarias.

Es evidente que en el éxito de CC pasa en gran medida por haber sido capaz de canalizar la identidad de cada isla - menos en Gran Canaria y La Gomera - a través de un partido político que representase un consenso político insular. Anular el eje ideológico en pro de la identidad hegemónica de cada pueblo (isla) no es nada nuevo, se estudia como un método populista de lo político, y es muy común – y de vanguardia - en la producción de identidades políticas en Latinoamérica y el Sur de Europa.

Como digo, la excepción la ponían Gran Canaria y La Gomera: la primera por tener un comportamiento electoral mucho más similar al del resto de España, y la segunda por la hegemonía omnímoda de Casimiro Curbelo Curbelo en la isla colombina. Tal es así, que incluso tras más de veinte años en el poder en la isla, una vez el PSOE prescinde de su figura, este funda su propia iniciativa política (ASG), logrando más de la mitad del voto válido en las elecciones a Cabildo y Parlamento de Canarias a día de hoy.

Hoy día existe una discusión entre los jóvenes estudiosos de la ciencia política que tratan la cuestión canaria, como Ayoze Corujo o Carlos Fernández, donde se trata de entender si el éxito electoral de CC reside más en haber sido capaz de producir una propuesta política que evitase la agresividad inherente a los extremos, si bien se trata de que han sabido canalizar “lo canario” mejor que otros, o si por el contrario beben de los ritmos de los partidos localistas que huyen las grandes discusiones ideológicas de carácter nacional o continental.

De primeras podemos decir dos cosas: por un lado que las identidades políticas en una isla no se construyen de la misma forma que en un continente, y por otro que está demostrado - según estudios del propio Ayoze Corujo - que los votantes de CC no presentan mayores niveles de “identidad canaria” que los de PSCa o Podemos Canarias.

Como vemos, los movimientos políticos relacionados con nuestro Archipiélago han venido estando íntimamente condicionados por el hecho de que somos islas. Hoy, a las puertas de unas nuevas elecciones canarias en mayo de 2019 estamos en condiciones de decir que las dinámicas que conocemos se van mitigando en la mayoría de islas, donde, a excepción de El Hierro y La Gomera, vemos como el eje izquierda-derecha o el viejo-nuevo va pesando sobre las dinámicas pro-insularistas.

No solo es ya generalizado que los partidos tracen alianzas archipielágicas, como hace Nueva Canarias en la provincia occidental, o Coalición Canaria con el partido de Bravo de Laguna; Unidos Por Gran Canaria, sino que además las cambios aprobados en la última reforma del Estatuto de Autonomía van por el camino de la reducción de la visión insular que ha venido preponderando en los últimos cuarenta años en el sub-sistema político canario. Tanto la reducción del tope electoral autonómico del 6 al 4 por ciento, como la creación de una circunscripción archipielágica, junto a las otras siete insulares, son medidas que van por la senda de buscar un Archipiélago que se piense a si mismo como conjunto y no separado en siete espacios enfrentados entre sí.

¿Qué escenario le espera a los partidos exclusivamente canarios que han venido bebiendo de este enfrentamiento entre las dos islas centrales y las no capitalinas? ¿Seguirá presente la dinámica que da más poder a los partidos de la derecha canaria en Tenerife y más poder a la izquierda canaria en Gran Canaria?

De seguro estamos ante un momento diferente de la política en nuestras islas, que traerá cambios de gobierno en varias instituciones. Seguimos.