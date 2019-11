A la derecha, tila

La derecha está que se sube por las paredes. Cree que el nuevo Gobierno de España que se está formando entre el PSOE y Unidas Podemos va a acabar en la Apocalipsis y el mundo, no solo España, va a explotar. España, aunque llevemos más de cuarenta años de democracia tras la muerte de Franco, todavía no se ha acostumbrado a ver un gobierno que no sea monocolor. Hasta ahora se habían sucedido gobiernos de la UCD, el PSOE y el PP, pero nunca había habido un gobierno de coalición como parece que va a suceder ahora, a no ser que los poderes fácticos lo impidan.

Los poderes fácticos de ahora no son la iglesia y el ejército como antaño sino la banca y las grandes empresas que no tienen pudor para proclamar a los cuatro vientos el gobierno que prefieren y censurar antes de empezar a un gobierno nonato de izquierdas.

A la derecha le parece mal que el PSOE mire a su izquierda para formar gobierno pero en cambio le parece divino que el PP o Ciudadanos miren a su derecha para formar los suyos.

A nadie se esconde que el PP y Ciudadanos conforman gobiernos autonómicos junto a la ultraderecha en la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Andalucía o Murcia, sin ir más lejos. Y no pasa nada.

Como tampoco pasa nada en los gobiernos autonómicos en los que actualmente gobiernan socialistas y Unidas Podemos, como es el caso de Canarias, sin ir más lejos.

Si no ha habido una hecatombe en los gobiernos de la izquierda, tampoco hay que pensar que el nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez y vicepresidido por Pablo Iglesias vaya a acabar con la paz y prosperidad españolas.

Se habla de Pablo Iglesias como si fuese el demonio personificado pero que yo sepa el diablo no tiene coletas. En vez de estar criticando a un gobierno que aún no ha nacido, la derecha y la patronal deberían mostrarse más patriotas y no echar palos a las ruedas de las carretas de la nación antes de que empiecen a andar.

En esta ocasión ni siquiera han esperado a los pertinentes 100 días de cortesía, como si fueran 'Los 100 montaditos', antes de emitir la primera crítica. Deberían tener un poco más de paciencia y tranquilizarse antes de lanzar improperios al vacío propios de un postureo indecente, infame e impostado. Que se vayan tomando una tila, que esto no ha hecho más que empezar.