El desasosiego

-Deja de quejarte y avanza de una vez por todas.

-Nadie está sufriendo lo que yo.

-Pero ¿qué te has creído? ¿Qué la civilización y sus problemas nacieron contigo? Esto lleva caminando mucho más tiempo y cada generación piensa lo mismo que estás pensando tú.

-Pues menos lo entiendo. ¿Por qué no ha cambiado nada?

-¿No ha cambiado nada? ¿Tienes la visión tan cortita que no eres capaz de ver el mundo más allá de la punta de tu nariz? ¿Por qué te crees que hemos llegado a esta situación? Pues porque ha habido mucha gente como tú, que “jabla” y “jabla”, pero poco “jace”. Al final, lo más sencillo es echarle la culpa a los demás.

-Pues yo lo veo todo igual…

-Claro, porque estás en plena inundación de egoísmo. Mira. La esperanza de vida en el mundo oscila entre los 86 años en Japón a los 52,9 años en Lesoto. ¿Sabes cuánto tiempo llevamos en este planeta? ¿Sabes qué edad tiene la Tierra?

-2019, ¿no?

-Ay, mi cabeza ¿2019? No, mira, el planeta en sí se habría formado hace 4.500 millones de años. Hace 3.500 millones de años aparecieron los organismos unicelulares sin núcleo. Las primeras células con núcleo aparecieron hace 2.100 millones de años y los organismos pluricelulares, 700 millones de años. Lo más parecido a nuestra raza, surgió hace 200.000 años. ¿Sabes qué significa eso? Que, si fueras un día de 24 horas, no serías ni un segundo.

-…

-Pero permite que siga. Si hacemos una impropia división entre una esperanza de vida ponderada y esos 200 mil años de existencia, o edad media de la muerte, según se mire, porque no siempre ha sido así, claro está, debido a que las condiciones de vida provocaban una mortalidad brutal, nos da que ha habido más de 3.000 generaciones. Imagínate. 3.000, sin exagerar. ¿Y te crees original?

-…

-Se ha inventado la rueda, diferentes formas de energía, la labor con las piedras, el metal, el ábaco, la brújula, la imprenta, el telescopio, el pararrayos, la máquina de vapor, el globo aerostático, la pila eléctrica, el telégrafo, la bicicleta, el motor de combustión interna, la telefonía, el tocadiscos, la lámpara de incandescencia, la radio, el aeroplano, el cohete, el frigorífico, la televisión, el automóvil, la cámara fotográfica y de vídeo, el autogiro, la penicilina, el bolígrafo, la pila atómica, el microondas, la tarjeta de crédito, la era espacial, el microchip, internet, la fregona… más el avance de la ciencia en todos sus ámbitos,….

-Pero, si somos tan inteligentes, ¿por qué me pasa esto a mí?

-A ver cómo te lo explico. Creo que por un exceso de confianza que se convirtió en olvido. Realmente lo primero que tienes que hacer es hacer todo lo posible para hacer realidad lo que pretendías que pasara, pero si no lo consigues, debes relativizar el problema. No tanto porque no seas original, sino porque seguro que al final no va a ser tan grave como inicialmente pensabas. El paso siguiente es el de buscar alternativas. Y, como solución final, si al final realmente lo único que ha pasado es que se te ha acabado la batería del móvil y te olvidaste del cargador, cierra los ojos y descansa hasta llegar a casa, que en menos de diez minutos habremos llegado…