Mientras discutimos entre nosotras, nos están matando

14 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 8 menores además han quedado huérfanos en los primeros meses de 2020. La mayoría de las mujeres asesinadas (13) además no habían interpuesto denuncias previas, lo cual nos evidencia que el machismo es muy difícil de censar y que solo atacándolo de raíz se podrá vencer. A los asesinatos se suman violaciones y otro tipo de agresiones machistas diarias, además de la violencia económica o la sobrecarga que genera en nosotras los cuidados y el trabajo no remunerado.

Mientras vivimos en este negro contexto, presenciamos lamentablemente la división de opiniones que en ocasiones suben de tono. Feministas a las que admiro y de las que he aprendido, defiendan una postura u otra, se están enfrentando en redes sociales especialmente estas últimas semanas previas al 8 de marzo. Mientras, mujeres racializadas, blancas, heterosexuales, lesbianas, trans, con discapacidad, prostituidas, cuidadoras no profesionales, autónomas, trabajadoras asalariadas, migrantes, madres, abuelas, mayores de 50 excluidas del mercado laboral, ancianas que no reciben la ayuda a la dependencia… mujeres todas que, con diferentes realidades y contradicciones, luchan en el terreno por conseguir algún día que se las trate con igualdad, por no sufrir violencia machista, por vencer al miedo, a las presiones, a las opresiones, a los estereotipos y toda la carga que hay sobre las espaldas de todas.

Entiendo que los debates son sanos, lícitos y que enriquecen, pero justo ahora, después de dos años en los que el movimiento ha demostrado su fuerza, no creo que merezca flaquear, disparar contra nosotras mismas en lugar de buscar puntos de encuentro, unirnos en aquellos que nos hizo repudiar a La Manada y gritar “hermana, yo sí te creo”. Porque como bien explica Cristina Fallarás en una de sus últimas columnas: “¿A quién beneficia esta lucha de nosotras contra nosotras”? En mi caso, siempre he pensado que la prostitución es una práctica que atenta contra los derechos humanos, donde se ejerce violencia de género al extremo y que solo el hecho de que sean los hombres quienes la demandan ya debería hacernos reflexionar sobre ello. Más allá de mi postura, entiendo que no soy quien para excluir de la manifestación a personas que piensen diferente y creer que existe un pensamiento único sería iluso. Por ello, más allá de optar por la discusión o la exclusión, confío en que hay que seguir pensando en qué nos une.

Cuando la extrema derecha ha irrumpido en el Congreso de los Diputados y en varias comunidades autónomas, los diferentes colectivos que luchan por la igualdad tienen ahora más que nunca que trabajar y gritar con fuerza. Es cierto que desde las instituciones públicas se están retomando muchas de las luchas históricas de las mujeres, una de ellas trabajar por el anteproyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. No obstante, el machismo sigue matando y expulsándonos de los puestos de poder por lo que considero que no se debería bajar la guardia.

Una de mis abuelas se pasó toda su vida trabajando sin contrato y de mayor no ha tenido derecho a recibir una pensión. Es la realidad que afecta a tantas y tantas mujeres que vivieron en el franquismo, que las relegó a los trabajos precarios y que las obligaba además a ser buenas esposas y madres. Presiones de las que no hemos escapado ni siquiera hoy día, aunque muchos digan que sí. Ella no tiene claro el concepto de género y sexo que tanto se discute últimamente, pero sí entiende otros como el respeto por la decisión de los demás y que ser mujer en esta sociedad lleva consigo sí o sí la opresión, la discriminación y la desigualdad. Y es por tanto y tanto que nuestras mayores lucharon que no nos podemos quedar en casa este domingo.