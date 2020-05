La entrevista

-Buenos días. Le debo agradecer la amabilidad de concedernos esta entrevista. Todo el mundo habla de usted, tanto por la sorpresa en torno a su aparición, así como los efectos que está provocando.

-Buenos días. El agradecimiento es mío, pero, en primer lugar, he de aclararle que yo no he aparecido de la nada. Los virus existimos desde tiempo inmemorial y son ustedes, los humanos, los que no tienen claro cuáles son los límites. Le cuento que mis antepasados, los orthocoronavirinae, en concreto, datan del siglo IX a.c. y han sido varios los brotes que han ido surgiendo a lo largo de la historia. Por ejemplo, en el año 3.300 a.c. existió el betacoronavirus; en el 3.000 a.c. el deltacoronavirus; en el 2.800 a.c, el gammacoronavirus; en el 2.400 a.c. surgió el alphacoronavirus, y así podría seguir hasta el día de hoy. Ahora bien, no es necesario ir tan lejos en el tiempo para encontrar a mi estirpe más directa. En el siglo XVIII, el coronavirus bovino estaba ligado al humano y fue entre 1890 y 1899 cuando se produjo el que afecta a las personas. Así y todo, el familiar común más cercano se remonta a la década de los cincuenta del pasado siglo. Se trata del OC43 y se encuentra estrechamente relacionado con varias especies y, concretamente, en los murciélagos. Tardó diez años y se detectó en humanos y, desde entonces, han sido identificados seis nuevos miembros de esta familia, siendo el último el 2019-nCoV o, como lo conocen popularmente, coronavirus. Por ello, existir, ya existíamos. Que ustedes no fueran conscientes, es otra cosa.

-Y si, según usted, todo eso es cierto y le conocíamos tan bien, ¿por qué ha generado todos estos estragos?

-Mire usted. Como le he dicho, yo ya estaba ahí. Fueron ustedes los que me llamaron. Para vivir no les necesito. Tengo innumerables sitios en los que alojarme para poder seguir como mi existencia. Pero ustedes me invitaron y yo aparezco.

-¿Cómo que le invitamos? Porque nadie quiere que nos pase lo que nos está pasando.

-Lo sé y soy consciente, pero yo no puedo dejar de ser lo que soy. ¿Conoce la fábula de la rana y el escorpión? Al final el escorpión le clavó su aguijón a la rana, hiriéndole de muerte, aun cuando sabía que ambos se iban a ahogar al estar en medio del estanque. ¿Y por qué lo hizo? Porque era un escorpión y no tenía elección: Era su naturaleza. Pues a mí me pasa lo mismo.

-O sea, ¿usted lo que quiere decir es que la responsabilidad de los acontecimientos es únicamente humana?

-Por supuesto. ¿No sabían que mantener unos determinados hábitos de higiene era algo común y básico? ¿Por qué cocinan o lavan bien los alimentos? ¿Por qué se duchan? ¿Para oler bien? ¿Por qué se cepillan los dientes? ¿Para tener buen aliento o para eliminar restos de comida que se pudieran pudrirse en vuestra boca?... Y la más importante, que parece que ahora la han descubierto: ¿Por qué se lavan las manos?

-Pero haciendo todo eso, tampoco conseguimos parar su avance. Estamos investigando….

-Sí claro, están investigando, ¿ahora? ¿Cuál es el trato al que ha estado sometida la clase científica? Mire, toda decisión tiene un componente económico. Y esa, ha sido una más. Yo que he vivido mucho tiempo en diferentes culturas, he sacado la siguiente conclusión: las sociedades cultas, son las más desarrolladas, las que se pueden adaptar más rápidamente a los cambios, las que pueden sobrellevar los problemas hasta solucionarlos y, también, las que pueden hacer que las cosas positivas se multipliquen…

-Pero, sorprendiéndome gratamente su reflexión ¿entiende que queremos acabar con usted?

-Aclaremos que solo soy material genético empaquetado dentro de una cubierta proteica, por lo que necesitamos de otras estructuras celulares para reproducirnos, lo que significa que no podemos sobrevivir a no ser que vivamos dentro de otro organismo. Ahora bien, tengo claro que al virus no se le mata. Con el virus se convive.

-Y con estas contundentes palabras, lo dejamos aquí porque el tiempo se nos ha echado encima. Reiteramos nuestro agradecimiento que nos haya concedido esta interesante entrevista.

-No. Las gracias las doy yo por permitir explicarme en primera persona.

