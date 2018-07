Los equipamientos culturales necesarios

Desde el principio del mandato anunciamos nuestra voluntad de corregir el desequilibrio en infraestructuras culturales existente en nuestra ciudad. Los mejores equipamientos de nuestro municipio se encuentran en la llamada parte baja, concentrados en Vegueta-Triana la mayoría excepto el Auditorio. En el resto de los barrios y distritos los espacios dedicados a la cultura son escasos o inexistentes. Un proyecto tan ambicioso como Distrito Cultura ha visto constreñidas sus posibilidades por la carencia de equipamientos adecuados a sus intenciones. Por ello iniciamos negociaciones para recuperar el viejo Cine Guanarteme para la cultura y buscamos suelos en los distritos para tejer una red de espacios culturales, barata y cercana a todos aquellos que, lejos del centro, realizan prácticas culturales de todo tipo. La idea no es sólo acercar la cultura a los barrios y sus gentes sino dotar a la ciudad de espacios que permitan que aquellos que practican la cultura en los barrios y distritos puedan hacerlo en condiciones dignas y accesibles para todos.



El primero de estos espacios es el Centro Multicultural que hemos presentado para el distrito V de Tamaraceite. Un centro que dispondrá de tres aulas de música, equipadas para que tres grupos distintos puedan practicar la música al mismo tiempo, una biblioteca (dada la precariedad en la que se encuentra la de Lomo Los frailes), un espacio modular que se puede dividir hasta en cuatro salas distintas (una especie de co working cultural) y un anfiteatro para que los grupos de teatro, música, etc., de las Palmas y el distrito puedan presentar su obras en condiciones dignas ante el público en general.

Exciten en nuestra ciudad iniciativas particulares culturales que van desde coros, orquestas, grupos musicales, que carecen de un espacio adecuado para presentarse ante el público. El objetivo de este edificio es cubrir parte de esa necesidad. El distrito tiene una población cercana a las 70.000 personas, con una edad media de 37 años y su biblioteca tiene más de 281.000 visitas al año, las actividades de música clásica rondan un total de 12.000 asistentes y las de música actual superan los 51.000. Estos datos, extraídos del estudio que en su momento encargó la concejalía de cultura del Ayuntamiento, nos indican que hay una necesidad real de esta infraestructura en el Distrito. Además, su ubicación, cercana al Intercambiador, a aparcamientos libres y a la circunvalación le da la posibilidad de abrirse al resto de la ciudad.

¿Por qué, entonces, Ciudadanos rechaza su construcción? Sólo puede deberse a dos cosas, o a su ignorancia del rico tejido cultural de nuestra ciudad y del Distrito o al profundo desprecio que ideológicamente siente por la cultura de base. De hecho en su programa no hay una sola referencia a prácticas culturales de base. Lo que no deja de ser coherente, un pueblo culto es más difícil de ser manipulable por el neoliberalismo salvaje de Ribera y su muchachada.

Nosotros, por el contrario, insistimos en que existe ya una práctica de la cultura en sus diversas formas por barrios y distritos, que ven constreñido su desarrollo por la carencia de espacios adecuados y accesibles económicamente, que si apostamos por estos espacios desarrollaremos más aún la cultura y ayudaremos a la generación de nuevos talentos. La ciudad debe apostar por el talento y la creatividad si quiere ir más allá del turismo de sol y playa, si quiere abrirse al mundo y atraer más talento y creatividad como camino a un desarrollo más sostenible. Existe un consenso en el que la cultura es parte del desarrollo económico de las ciudades modernas. Un equipamiento como el que queremos dinamizará la zona, atraerá más actividades culturales y todo ello contribuirá no sólo al desarrollo social del lugar sino que contribuirá a la mejora económica. En torno a las actividades culturales y creativas siempre se desarrolla un negocio de pequeños productores, técnicos, etc. y eso también contribuye a nuestra economía, pese a que Ciudadanos considere que los vecinos del Distrito de Tamaraceite, San Lorenzo Tenoya sean vecinos de tercera clase que no merecen ningún equipamiento cultural de este tipo.