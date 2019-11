Los errores de Román Rodríguez

Creo que Román Rodríguez ha cometido un grave error en Nueva Canarias al propiciar una alianza con Coalición Canaria, que de momento le ha servido para obtener el acta de diputado nacional para Pedro Quevedo, que en las próximas elecciones autonómicas le puede pasar una factura negativa, lo cual quiere decir pan para hoy y hambre para mañana. Pensará Rodríguez que de aquí a 2023 pueden pasar muchas cosas y que a lo mejor los votantes de Gran Canaria, que mayormente no pueden ver ni en pintura a la ATI chicharrera, y que a su vez los áticos no simpatizan nada con los canariones, se olvidarán del asunto/trasunto y que todo saldrá en miel sobre hojuelas. De momento hay un dato de estas elecciones al Congreso de España, y es que la alianza nacionalera perdió un diputado en la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife saliendo sólo Ana Oramas, cosa que, me dicen, analizan Clavijo y Barragán con lupa pensando en las próximas locales, no sea que vayan a tener una debacle más gorda que la sufrida por los áticos en mayo pasado.

En la última reunión de la dirección de Nueva Canarias surgieron sus más y sus menos, y quien expresó su descontento con más claridad fue Antonio Morales, de Roque Aguayro de Agüimes, presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, que tiene tropecientos motivos para estar muy lejos de Coalición Canaria por los furibundos ataques que le han hecho en el pasado recientísimo Fernando Clavijo, José Miguel Barragán y otros dirigentes chicharreros.También han manifestado sus discrepancias un nutrido grupo de la nueva generación de militantes, como fueron los nítidos casos de Pino Sánchez, hija del histórico dirigente Camilo Sánchez, o también la buena intervención crítica de Nira Alduán, hija de otro veterano, Marino Alduán. Quien no se escondió para mostrar su enfado con la dirección de NC fue el alcalde de Valsequillo y dirigente de la Asociación de Barrios (ASBA), Francisco Atta, que denunció que “no informan de nada, han ninguneado a Valsequillo totalmente y no sé cómo voy a pedir el voto en las próximas locales con el cabreo que hay en mi pueblo”. Pero las molestias no terminan aquí, también en Alternativa por San Mateo, y en el Bloque Rural de Gáldar hay quienes tienen la mosca tras la oreja, aunque en el BRG su presidente y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, es más proclive a seguir las directrices de Rodríguez.

Lo peor de todo es que en esa reunión de El Sábor Nacional de NC, Pepín Rodríguez, dirigente en La Aldea y hermano del presidente del partido, no estuvo nada afortunado al pronunciar unas palabras despectivas: “Esto es así y así se votó en la Ejecutiva, y quién no esté de acuerdo, que se vaya”. Lo cierto es que esta alianza NC/CC va a traerle muchos quebraderos de cabeza a Rodríguez, que ya los tuvo cuando en 2011 se entendió con Fabían Martín (PIL lanzaroteño), hijo del delincuente Dimas Martín, todo por intentar asegurarse un diputado más por la circunscripción insular de Lanzarote, para tener grupo parlamentario en Teobaldo Power, pero que desde el punto de vista ético y estético perjudicó notablemente el prestigio de NC en su cobertura y contexto de Canarias. En aquella ocasión “pilista” tuvo enfrente a Antonio Morales, como lo tiene ahora de nuevo con el matrimonio con la COCA, y con todo esto me da la impresión de que Román Rodríguez ha cometido un grave error. El tiempo lo dirá...