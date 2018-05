No escupas para arriba

Ortega y Gasset, que era un hombre muy sesudo y circunspecto, también dejó alguna frase frívola para la posteridad en cuanto a la pasión amorosa. El pensador sentenció que “el enamoramiento es un estado de miseria mental, una imbecilidad transitoria”. Es imposible que el filósofo y ensayista de la razón vital se refiriera en aquella época a Pablo Iglesias e Irene Montero porque estos no habían nacido aún.

Pero lo que sí parece cierto es que Iglesias y Montero, los dos jóvenes líderes de Podemos, han estado sobrevalorados. Porque comprarse un chalé de más de 600.000 euros después de los reiterados y contundentes discursos que habían pronunciado en los últimos años, y que a mucha gente cautivó, no se le ocurre ni a quien asó la manteca.

Nadie dudaba de su inteligencia, ni siquiera sus adversarios políticos más acérrimos, pero la decisión de adquirir un caserón con piscina en las afueras de Madrid ha sido una estupidez y sobre todo una gran incoherencia. Es verdad que no han cometido ningún delito porque no han usado dinero ajeno, como han hecho políticos de otros partidos, pero eso no los exime de responsabilidad.

En política están penados el latrocinio y la corrupción, pero no queda fuera la incongruencia y estulticia, muy propias del ser humano, pero que al político, por lo general, no se le perdona. También es cierto que no han cometido delito, frente a los cientos de imputados de otros partidos.

Ayer mismo la portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias trató de echarles un cable enfrentándolos a los corruptos del PP, justo el día en que detuvieron a Eduardo Zaplana e imputaron al secretario de Estado de Hacienda. Noemí Santana destacó que la pareja no había cometido ningún delito y que su caso podría gustar o no moralmente, pero no son unos delincuentes, como otros.

Eso es verdad pero sin embargo no es excusa suficiente para un partido que ha hecho de la ética su forma de ser y actuar. Es evidente que Iglesias y Montero han metido la pata hasta el corvejón, aunque ahora quieran disimular su craso error blanqueándolo y diluyéndolo en una consulta interna para que el partido decida si siguen en sus puestos o se van a su nueva casa a darse un baño en la piscina. También es verdad que otros partidos no hacen ni siquiera esas consultas a sus bases cuando están en apuros, pero uno es siempre prisionero de sus palabras.

Iglesias ha dado munición al enemigo. Lo que le salva es que el enemigo es tan corrupto que no ha pasado una semana para que volvamos a ver detenidos e imputados a varios dirigentes del PP. La mujer de César no solo tiene que ser honesta sino parecerlo e incluso demostralo. Y al emperador hay que aplicarle la misma máxima. La honradez empieza por ser consecuente y no contradecirse. Nunca es aconsejable escupir para arriba.