El falso debate de las confluencias

Confluencia o coalición, he ahí la cuestión. Llegan las primarias a Podemos y el tema se perfila como uno de los grandes ejes de debate en la campaña, al menos en prensa. Con el ánimo de aclarar el terreno y los conceptos y que quizás, con suerte, podamos dedicar el espacio que los medios tengan a bien brindarnos para otros asuntos en los que divergen más los distintos proyectos que se presentan –y confrontarlos y analizarlos y argumentarlos y rebatirlos- me he propuesto escribir estas líneas.

Y en realidad bastaría con esto: la asamblea ciudadana –cabe aclarar que hablamos del máximo órgano de decisión en este partido- ya estipuló alto y claro cuál es la posición, la de todas, en este sentido: “que Podemos se presente a las próximas elecciones en coalición con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio y con la palabra Podemos formando parte del nombre de la candidatura”.

Y esto es justamente lo que queremos y de hecho en lo que ya se está trabajando en muchos municipios.

¿De dónde sale entonces el relato de que hay un ‘sector’ de Podemos que no quiere confluencias?

Pues seguramente, de la mala utilización –intencionada o no- del término confluencia como sinónimo de coalición, cuando ni es lo mismo ni es igual.

Estamos trabajando, al menos en los espacios municipales, por una coalición electoral con las fuerzas políticas aliadas del espacio del cambio: IU y Equo, que son con quienes ya concurrimos en coalición electoral a las generales y sin renunciar a nuestro nombre y presencia, tal y como ha mandatado la asamblea ciudadana, asumiendo preferentemente la nomenclatura ya conocida de Unidas Podemos-IU-Equo. También se trabaja para intentar incorporar agentes sociales que consideramos fundamentales en el camino hacia el cambio en todos nuestros documentos aprobados.

A partir de ahí, en cada espacio territorial se tendrá que definir si hay más actores que se puedan considerar “fuerzas aliadas del espacio del cambio” y los márgenes de negociación. En esta parte y habida cuenta que este debate no se ha tenido aún en el ámbito autonómico e insular, es dónde hay diferentes opiniones. Pero serán de nuevo esos espacios de decisión colectiva donde se diga la última palabra. No cabe, por tanto, hablar de candidaturas a favor o en contra de asuntos que conciernen a los inscritos y las inscritas. No construiremos la casa por el tejado.