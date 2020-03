El feminismo es cosa de hombres

Aunque parezca mentira en el año 20 del siglo XXI, todavía hay gente que no se considera feminista. Feminismo es simplemente creer en la igualdad entre hombres y mujeres. Las personas que no se consideran feministas son neandertales porque no defender hoy la igualdad de género es vivir en otro mundo y en otro siglo.

Seguramente mucha de la gente que dice que no se considera feminista lo manifiesta por pura ignorancia. Basta con ir al diccionario y leer la definición de feminismo para darse cuenta de que cualquier persona, da igual su edad o su condición, tiene que ser feminista por motivos obvios.

Hoy día nadie en su sano juicio podría defender la desigualdad entre hombres y mujeres, a no ser que sea un machista de tomo y lomo o un ignorante de la vida.

Posiblemente que haya gente que no se identifique con el feminismo es por culpa de activistas que lo ejercen mal.

Es normal que haya gente que se asuste antes ciertas manifestaciones maximalistas y radicales que en vez de sumar adeptos lo que hacen es crear enemigos. Feministas no son sólo aquellas mujeres que dicen ejercer este movimiento social y político sino todas las personas de ambos sexos que están de acuerdo en que ninguno debe imponerse al otro.

Feminismo debería ser simplemente humanismo y sentido común. Porque es un razonamiento humano y de sentido común que todas las personas seamos iguales, independientemente del sexo que tengamos.

Este próximo domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer que si en algún momento comenzó a conmemorarse fue porque había una clara superioridad social que hacía que los hombres se impusieran a las mujeres por la fuerza y por las costumbres.

Aunque el movimiento feminista esté formado mayoritariamente por mujeres, el feminismo también es cosa de hombres. Es lógico que ellas se sientan más implicadas porque son las que sufren la desigualdad y por eso el rostro del feminismo se muestra en femenino.

Quizá otra de las razones por la que los hombres se alejan del feminismo es simplemente por la palabra. Feminismo no suena a movimiento de igualdad sino a activismo femenino.

Es verdad que en los últimos años ha habido una segunda revolución femenina que reivindica razonadamente sus derechos de igualdad pero desgraciadamente aún estamos lejos de que se materialice socialmente, a pesar de que se ha avanzado mucho en las leyes.

Este 8 de marzo es el Día de la Mujer pero en realidad debería ser el día del ser humano y de las personas normales, corrientes y molientes que aplauden la igualdad como un condicionante básico para vivir en paz y con justicia.

Feliz día de la mujer y del hombre también.