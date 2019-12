Un golpe de risa

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón al ex vicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras al considerar que tiene inmunidad desde que fue elegido parlamentario europeo.

Por esta razón la justicia española ha vuelto a hacer el ridículo en Europa. Se puede entender de dos maneras: o los magistrados españoles son unos incompetentes o la justicia en España está politizada y mediatizada por el Poder Ejecutivo.

No es la primera vez que la justicia europea pone en solfa a la española, ya sea a través de los tribunales de la Unión Europea o de los distintos países del continente.

Oriol Junqueras está en la cárcel pon una condena del Tribunal Supremo después de estar un tiempo como preso preventivo antes del juicio. Pero ahora resulta que Junqueras tenía inmunidad cuando fue elegido europarlamentario y por lo tanto no debió entrar en la cárcel según los magistrados europeos.

Los magistrados españoles son más chovinistas que los franceses y se creen el ombligo del mundo hasta que las sentencias de los tribunales supranacionales les hacen entrar en razón.

Aquí parece que la justicia está en consonancia con los partidos políticos más reaccionarios y carcamales de la Nación que hablan de los independentistas catalanes como si fueran el mismo diablo.

Los partidos más conservadores llevan mucho tiempo con la cantinela de que los separatistas catalanes dieron un golpe de Estado cuando proclamaron la independencia de Cataluña durante 8 segundos.

A raíz de aquí el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se exilió en Bruselas junto a otros exconsejeros de su gobierno mientras que Oriol Junqueras y otros altos dirigentes del Gobierno catalán se quedaron en España y fueron condenados a prisión.

El juez Llarena ha demostrado ser un incompetente pero también el Tribunal Supremo presidido por nuestro paisano Manuel Marchena ha hecho el ridículo a pesar de que en su sentencia niega que hubiera rebelión de los políticos catalanes y por lo tanto no se puede hablar de golpismo, a pesar de que la derecha carpetovetónica lo repite con insistencia creyendo tal vez que por muchos reiterar esa mentira se va a convertir en una verdad.

En España ha surgido un movimiento ultra que culpa a Europa de todos nuestros males como hacía Franco en los estertores de su dictadura. No hay nada más que ver la reacción de la ultraderecha abascaliana. Ya va siendo hora de que los españoles maduren y resuelvan sus problemas políticos a través de la política y no de la policía ni de la judicatura. España ha cambiado. La letra ya no entra con sangre.