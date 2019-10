¿Qué heridas son las que se reabren?

Con las armas pertenecientes a un estado democrático se da un golpe de estado que provoca una guerra civil, con cientos de miles de muertos. Se derriba la democracia y se instaura una dictadura que asesina a más de cien mil personas. Con juicios sin garantías, con aplicación retroactiva de leyes penales. En muchos casos sin juicio siquiera. Se les entierra en cunetas, simas y fosas comunes, ocultando el lugar.

Se construye, con mano de obra esclava de adversarios políticos, un mausoleo faraónico a la "gloria" del dictador genocida, enterrando además en el mismo a los esclavos fallecidos sin identificación alguna.

Localizar esos cientos de miles de tumbas no es reabrir heridas. Las heridas se produjeron a los familiares de asesinados, y no han cerrado pues no saben donde están enterrados. Lo que se reabriría sería la conciencia culpable de los asesinos y sus partidarios.

También cerrar heridas es que la tumba del dictador no siga en el mausoleo, trasladando su tumba a un lugar normal. Los genocidas deben estar enterrados en un lugar común, como cualquier otra persona, no en uno diseñado para su devoción.

¿Es así como algunos en la iglesia entienden el mandato de su Dios misericordioso? ¿Glorificando a una persona responsable del asesinato de cientos de miles de personas?

Píquemelo menúo, que es para cachimba.