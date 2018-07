El PP canario fue pionero en los casos de corrupción que posteriormente se conocieron en en el partido en la Península a nivel nacional, como Gürtel o Lezo. Los casos eólico del Gobierno canario en la consejería que presidía Luis Soria, Faycan en Telde, Góndola en Mogán o Brisan en Santa Brígida, todos relacionados con gobernantes populares, se investigaron y denunciaron antes en Gran Canaria que los que posteriormente se conocieron en Madrid, Valencia, Baleares o Galicia, quizá por eso de que en Canarias es una hora antes.

Sin embargo, los primeros juicios que hemos podido seguir estos días en la capital grancanaria, el Faycan y el eólico, se han desvanecido y desinflado como un suflé. Las acusaciones duras y las penas elevadas del principio han quedado muy recortadas después de los acuerdos entre fiscalía y la defensa de los acusados.

Parece que aquí en las islas también vemos muchas películas americanas con jurados y fiscales televisivos que se levantan de su asiento para pasearse por el estrado micrófono en mano aleccionando a los que juzgan y al público en general, que es muy novelero para este tipo de casos tan mediáticos.

La Justicia ha sido lenta una vez más para confirmar así su desgraciada fama. Y ya sabemos el axioma de que la justicia, si es lenta, no es justicia ni es nada. Aparte de los acuerdos entre fiscal y acusados, el ministerio público ha rebajado sensiblemente las penas por el retraso en juzgar unos casos que datan de hace tres lustros, en aquella época en la que no había crisis.

Por si fuera poco, el presidente del tribunal que juzga el caso Faycan, donde empresarios inmorales pagaron comisiones ilegales a políticos del PP, es un juez que está acusado de varios delitos graves, algo que nunca debió permitir el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el Consejo General de Poder Judicial, unas instituciones muy corporativistas, como se ha demostrado.

El juez Salvador Alba se pidió una baja y se marchó de vacaciones a las islas Maldivas, dando así un tremendo corte de mangas a todo el mundo, especialmente a la Administración de Justicia, que a veces parece que lo que administra es un puesto de chochos.

El juicio por la trama eólica, donde también ha habido comisiones y cobros ilegales, va por el mismo camino después de que el fiscal anticorrupción haya rebajado sobremanera la petición de penas debido a la tardanza en celebrar el juicio y a los típicos tejemanejes político-judiciales.

Con este panorama, los ciudadanos probos y honrados, los corrientes y molientes, se deben estar preguntado si no sale a cuenta delinquir para robar dinero publico a cambio de una pena que no les hará entrar en prisión. Hacerte millonario a cambio solo de la pena del telediario puede ser rentable para muchos chorizos a los que no se les trata como ladrones corruptos sino como personajes de papel cuché en la sección de la caspa.