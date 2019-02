Ella no lee

Cuando el ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria presentó el carnaval de este año, el alcalde y la concejala del ramo incidieron mucho en que querían una fiesta "sin alcohol, sin drogas y sin violencia". Ni uno ni otra barruntaban el 29 de enero que el 24 de febrero un cantante puertorriqueño se iba a subir al escenario del parque Santa Catalina a intentar hacer unos gorgoritos en un estado tan lamentable de ebriedad, en el caso de que su estado solo se debiera al alcohol y no a otros alucinógenos.

Los que sí alucinaron de verdad fueron los espectadores, que se quedaron estupefactos y boquiabiertos. La expulsión del escenario de Manny Manuel por parte de la edil Inmaculada Medina fue un acto un tanto violento, aunque no terciara ningún puñetazo por parte de la concejala, que es de armas tomar. Si a eso unimos los gritos e insultos proferidos por el público al cantante, la cosa fue entre agresiva y castaño oscura.

No sé si ha habido mucha droga y mucho alcohol en el carnaval de este año porque no lo sigo, pero seguro que entre tantas miles de personas habrá corrido ríos de alcohol y de estupefacientes. Hay cosas que no se pueden esconder. Estamos en una sociedad permisiva que te invita a consumir alcohol y drogas, aunque luego vengan las autoridades a afeártelo de una manera un tanto hipócrita.

Ya se sabe cómo funciona el Estado con los vicios confesables del personal: te dice que beber está muy mal y que fumar está muy feo, pero a la vez te permite publicitar todas las marcas de bebidas y cigarrillos, que muchas veces patrocinan espectáculos que denominan sanos y aseaditos. Por no hablar de la pasta que recauda Hacienda a través de los impuestos a esos vicios insalubres.

Auque no se ha conseguido el objetivo de un carnaval sin alcohol, drogas y violencia, al menos escénica, sí hemos podido encontrarnos con la candidata a reina de la fiesta más sincera y sandunguera del planeta. Se trata de Ariana Hernández Santana, representante de Airvema Insular, monitora deportiva de 26 años que viste la 'Fantasía a través del cielo'.

Sabemos de ella que es mu sencilla, espontánea y franca: su comida preferida es el pulpo en salsa, su canción 'Muelle de San Blas' de Maná, su serie televisiva 'Yo soy Bea' y su película 'Vaiana', una de animación cuya protagonista es una adolescente aventurera que se embarca en una audaz misión para salvar a su pueblo. Pero la mejor respuesta de Ariana al cuestionario es cuando se le pregunta por su libro preferido y ella contesta que no lee.

Me encanta Ariana, pero no porque no lea, que es algo que le afeo, sino por lo sincera que es. Es más que probable que algunas de las otras candidatas tampoco lean, aunque quedan bien diciendo que su libro favorito es Cien años de soledad, de un tal García Márquez, o La colmena, de Camilo José Cela. A lo mejor con Ariana no ha nacido una estrella, pero su sinceridad sí que la hace acreedora del título de reina del carnaval de Las Palmas