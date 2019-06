Los malos modos de la empresa constructora de un hotel en La Tejita

La empresa promotora del hotel que se pretende construir en La Tejita, al lado del espacio natural protegido que incluye Montaña Roja, ha emitido un comunicado que demuestra a las claras que sus ejecutivos no saben que vivimos en un estado de derecho al afirmar que las alegaciones y denuncias del colectivo Salvar La Tejita y de la Asociación Tinerfeña de amigos de la Naturaleza (ATAN) a la construcción de este hotel son demagógicas, falsas, carecen de fundamento legal y, con lenguaje prepotente, amenazan con las acciones legales que correspondan a cualquier coacción o amenaza que pretenda impedir o dificultar la ejecución de las obras.” Los dirigente del grupo Viqueira en su comunicado no hacen referencia , no cita hechos, que justifiquen sus amenazas (esta vez sí) a los grupos opositores.

Lo único cierto es que -como siempre- recurrimos a las vías reconocidas en el estado de derecho y eso nunca puede ser entendido como coacción o amenaza; son los jueces ,y no la empresa, los que dictaminan los que es legal y lo que no lo es. Los opositores lo único que hemos hecho es, manifestar nuestras razones a la opinión pública al amparo de la libertad de expresión y recurrir a las instancias correspondiente cuando hemos observado que conculca, como ocurre con esta obra, la legalidad vigente y un daño irreparable el interés general. Por eso hemos pedido un nuevo deslinde del dominio público-terrestre apoyados en un estudio geomorfológico de la zona afectada que avalaba nuestra petición de la nueva delimitación. Hemos promovido campañas y manifestaciones en contra de la construcción del hotel, es decir hemos ejercido nuestros derechos constitucionales ¿Estas son las amenazas que denuncia esta empresa en su comunicado?

Atan y Salvar la Tejita denunciaron en la Demarcación de Costas el comienzo de las obras en la parcela afectada cuando ya se había aprobado el proyecto del nuevo deslinde por que que, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Costas este organismo debe tomar “con carácter inmediato la adopción de las medidas que correspondan para la protección de bienes que pudieran ser integrantes del dominio público marítimo-terrestre cuya determinación se pretende desvirtuar como consecuencia de las obras iniciadas en la finca indicada en el cuerpo de este escrito.

Por si esto fuera poco, la propia Demarcación de Costas decia: (El Día 9 junio) “La construcción del hotel La Tejita Beach Club Resort en las parcelas C y D del plan parcial Costabella, de Sotavento (Granadilla de Abona), que realiza la empresa Construcción, Promoción y Derivados, SA (Grupo Viqueira) "afectan a la servidumbre de tránsito y protección del deslinde marítimo y terrestre vigente", según confirmó a El Día la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, dependiente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica.” y anunciaba un levantamiento topográfico que le permita ubicar las instalaciones del complejo hotelero en construcción respecto al deslinde en tramitación y que La Dirección General adoptaría las medidas necesarias. ¿Señores de Viqueira, Costas también los amenaza? No constituye ninguna amenazo o coacción opinar que hay valores superiores al legítimo lucro empresarial cuando este van en contra del interés general.

La conservación de nuestra biodiversidad y nuestra paisajes emblemático, cada vez más amenazados por la reducción de sus hábitats, ocasionan un deterioro que va en contra del futuro de la actividad turística. Una isla al punto del colapso deja de atractiva para los visitantes, la calidad de su oferta baja muchísimo lo que se refleja en el empleo y en las cuentas del sector. Como ven, señores partidarios de seguir degradando nuestros escasos espacios protegidos, los que nos oponemos tenemos razones y argumentos jurídicos y otra forma de entender el futuro de la actividad turística.

ATAN tiene casi medio sigo de existencia, muchos pleitos en todas las instancias judiciales, contamos con sentencias que avalan nuestros recursos, pero también hemos sufrido denuncias por injurias y calumnias pero todas han sido archivadas por los jueces. No nos preocupan sus amenazas, nos preocupa el medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Seguiremos con nuestra oposición a la construcción del hotel sin más armas que nuestros argumentos y, por supuesto, sin ningún miedo a sus querellas.