Nuestro marketing turístico

Hace unos días escuché a José Miguel Rodríguez Fraga alcalde de Adeje y presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias decir que el marketing que hoy día implementamos en el sector turístico está desfasado y no es operativo, creo que aludió a que no ha cambiado en esencia desde los años 90. Ferias, workshops, campañas de vallas, de radio y televisión en los países emisores, ruedas de prensa de los cargos públicos del sector, etc. etc.

En esencia, creo que tiene razón el alcalde de Adeje, seguimos con los mismos planteamientos desde los años 90 y como decía Einstein: “si buscas resultados distintos no sigas haciendo lo mismo”.

Sin entrar en un análisis exhaustivo de las carencias de nuestro sistema, si voy a señalar algunas de ellas que me parecen notables y de fácil resolución.

1.- Estudio de Mercado. Nuestra potencia turística, sin lugar a dudas una de las mas importantes del mundo, dentro de las proporciones lógicas y que, como todos sabemos, es el principal factor de generación de riqueza en nuestra tierra, no dispone de un estudio de mercado turístico que nos indique al detalle cual es la situación real de nuestra competencia, sobre todo la de los destinos mas próximos a Europa, Túnez, Turquía, Egipto y otros. Cuantas camas tienen de que naturaleza y categoría, a que precios venden sus servicios, que servicios son los que mas venden (ultra todo incluido) que oferta en destino tienen, en fin, todo aquello que nosotros debemos conocer de nuestra competencia si queremos tener datos para hacer nuestros planteamientos estratégico-comerciales.

2.- Big data. Es el análisis de grandes paquetes de datos derivados de la actividad digital de los clientes y abre un abanico de posibilidades enorme para que los destinos turísticos puedan mejorar los servicios que ofrecen y la gestión de sus negocios.

La tecnología Big Data permite analizar gran cantidad de información y poner de relevancia datos importantes, abriendo un abanico de posibilidades para que los destinos y las empresas puedan mejorar los servicios que ofrecen.

La posibilidad de cruzar datos automáticamente ofrece información primordial para establecer una oferta hotelera y de ocio adecuada. Es sin lugar a dudas un gran reto que otros destinos, como Andalucía, han empezado a implementaren sus estrategias turísticas.

3.- Marketing disruptivo: En términos de negocio podría considerarse disruptivo aquello que produce nuevosmercados y nuevosconsumidores, lo cual es importantísimo para nuestro negocio turístico.

La clave es poder anticiparse a los cambios de hábitos de consumo de los turistas, adaptando las campañas de marketing a los nuevos hábitos de nuestros clientes, una disrupción en toda regla es el nuevo producto puesto en el mercado por Turquía: el ultra todo incluido.

En resumen, creo que el alcalde de Adeje, el Sr. Rodríguez Fraga ha puesto el dedo en la yaga y ahora toca analizar y actuar.