Ni es lo mismo, ni es igual

Coalición, confluencia; confluencia, coalición. Dos vocablos que, a base de manosearlos y utilizarlos –mal- de forma indistinta, pretenden que alcancen el estatus de sinónimos en el imaginario colectivo, cuando –aunque parecidos- sus matices los diferencian claramente.

Una coalición es un pacto entre personas, grupos o estados para alcanzar un objetivo común, mientras que confluencia hace referencia al acto de juntarse, es el término utilizado para definir la unión de dos ríos de igual caudal, ya que de otro modo, uno absorbería al otro, convirtiéndose en uno solo. Podemos nace como una poderosa herramienta de participación ciudadana, con vocación de lograr fines que son comunes a la mayoría: dignificar la vida de la gente trabajando de manera transversal, reconquistando derechos arrebatados y ganando otros inherentes a nuestra condición de seres humanos por el mero hecho de existir.

Y esto lo hacemos, pactando, respetando la diversidad y la pluralidad, fomentando la participación de muchas voces distintas que reivindican similares objetivos.

Para lo que Podemos no nace es para absorber ni ser absorbido; es lugar de encuentros, creador de espacios comunes, y pretende sea tan cómodo para las mayorías como para las minorías, sin importar idiosincrasia o circunstancia.

Pero un espacio común no se define en sí mismo como un espacio único. La unidad debe entenderse como la enriquecedora suma de muchas individualidades. En cualquier cálculo, una más una resultarán dos y por más vueltas que se le dé nunca será igual a una. Por eso cuando la suma de la diversidad de las personas inscritas en podemos votamos contundentemente, "SÍ" , a concurrir en coalición, que no confluencia, con fuerzas hermanas en las próximas elecciones Europeas, Autonómicas, Locales y Municipales, manifestamos nuestra firme convicción y compromiso a caminar junto a otras opciones, pactando y parlamentando, hasta conseguir esos objetivos comunes que entre todas volveremos a ratificar en una consulta en Asamblea Ciudadana, sin renunciar a cada voz, pero cantando la misma melodía: "Lo llaman democracia y no lo es".

De las plazas venimos, a las plazas vamos.