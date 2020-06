¿Qué nos ocultas, alcalde?

Curiosidades de la vida: el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presenta recurso al auto judicial que pretende enviar toda la documentación de la pieza separada del caso Emalsa al Tribunal de Cuentas para su fiscalización.

Les cuento. En octubre de 2016 presenté una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos por un posible delito de administración desleal contra los, en aquel entonces, 15 concejales de gobierno que votaron sí a un expediente de modificación de crédito por más de 14 millones para el pago de una sentencia en firme que obligaba al Ayuntamiento a pagar algo más de 6 millones a Emalsa por facturas de saneamiento. Esta denuncia fue aceptada como pieza separada a la que ya estaba abierta contra 15 consejeros de la entidad.

A mi denuncia se anexa la presentada por Juan José Cardona y la Asociación El Sol sale para todos. Todas ellas forman una pieza separada que cae en el juzgado nº 6.

¿Por qué denuncio? Cuando en cualquier administración pública hay que realizar un pago no contemplado en los presupuestos (o no realizado en el año en que se emitió la factura), y la partida presupuestaria no tiene saldo suficiente para hacerle frente, debe buscarlo en otras partidas presupuestarias y transferirlos a la que lo necesita, justificando el motivo de la transferencia. Por lo tanto, si necesito 1 millón en la partida A, debo buscar en el resto de partidas de donde lo pueda sacar (puede ser de una o de varias, hasta conseguir la cantidad necesaria) y transferirlo. Eso constituye un expediente de modificación de crédito y debe quedar justificado de dónde sale, a dónde va y el motivo que justifica dicha transferencia. Dicho expediente debe ser aprobado por el Pleno.

Pues este ayuntamiento nos presentó un expediente de modificación de créditos por más de 14 millones de euros, pero sólo justificaba algo más de 6 millones y, curiosamente, con el visto bueno de la asesoría jurídica municipal.

Tanta razón tenía al presentar dicha denuncia que, en septiembre de 2019, viendo la que se les venía encima, presentan una nulidad a dicho expediente, liberando la diferencia entre los 14 y los 6 millones (redondeando), unos 8 millones.

Pues el 3 de marzo de este año (la justicia va lenta y con pocos recursos) el juez acuerda el sobreseimiento provisional de este acto, pero con el envío al Tribunal de Cuentas de toda la documentación aportada: la de los denunciantes y la solicitada al ayuntamiento.

Esto no le gusta al ayuntamiento y recurre lo del envío de la documentación al Tribunal de Cuentas; recurso que fue desestimado con fecha 1 de mayo y que está pendiente de que el ayuntamiento pueda apelar ante la Audiencia Provincial, algo que desconozco si lo han hecho o no.

Y las preguntas que me hago son ¿Por qué no quieren que la documentación vaya al Tribunal de Cuentas (que tiene su propia Fiscalía)? ¿Qué es lo que nos quieren ocultar? ¿A qué tienen miedo?

Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas, en su informe de diciembre de 2019, le envía una advertencia a nuestro ayuntamiento por importe de unos 20 millones y, tiene un apartado específico para el servicio de saneamiento, donde queda reflejado un importe de unos 14 millones ¿Casualidad? Lo dudo

Después de 2 comparecencias solicitadas a Hidalgo, una en septiembre de 2015 y otra en mayo de 2020. Y después de un pleno monográfico, celebrado en febrero de 2020, el alcalde de esta ciudad no ha contestado a ninguna de las preguntas que le he realizado sobre Emalsa, es más, ni siquiera ha informado de las irregularidades que detecta el Tribunal de Cuentas sobre el servicio de saneamiento. Para mí las casualidades no existen y, en algún momento, sabremos qué es lo que Augusto Hidalgo oculta sobre Emalsa. Nada bueno para nuestra ciudad, seguro.