Las organizaciones “vivas”

Vidina Espino ofrecía su primera entrevista postvacacional el pasado martes a Radio Club Tenerife, una entrevista esperada tras un verano movidito. Después de la mal llamada traición de Zambudio y Lazcano seguida de la del Cabildo de Tenerife con sendos expedientes de expulsión y acusaciones de tamayazo el partido pulsó el interruptor y decidió bajar la actividad en agosto. Nada nuevo bajo el sol. Espino decidió seguir los pasos del boss y parar para calmar las aguas.

Cuando le preguntaron si la marcha de la coordinadora del partido en Lanzarote era por un descontento generalizado similar al de Zambudio respondió sin salir de su empecinamiento. La diputada autonómica no quiso reconocer la crisis que está viviendo su partido, señalando que ambos casos no se podían comparar: “Hay que entender que en un partido hay personas que se suman al proyecto y otras que se van”, resaltando que el caso de Zambudio y Lazcano en el Ayuntamiento de Santa Cruz respondía a una desobediencia, motivo por el cual había un expediente abierto, y que se correspondía a una situación distinta a la de Lanzarote. La diputada autonómica nos habló de “bajas puntuales” y organizaciones “vivas”.

Es cierto que la baja de la coordinadora de Lanzarote puede responder a una “baja puntual”, pero es difícil no acordarse de la entrevista que Mariano Cejas le dio al Diario de Avisos, “Vidina Espino y Teresa Berástegui nos engañaron a todos, afiliados y votantes haciendo el juego a Coalición Canaria”, sentenció Cejas a comienzos de agosto. Aunque Espino no lo quiso reconocer en Radio Club Tenerife, la disponibilidad que ha tenido Cs con la derecha ha sido su propio talón de Aquiles. Un problema que están sufriendo a nivel nacional, pero también en Canarias. Un partido que sostiene en su discurso estar a favor de la regeneración política no podía votar a favor de la permanencia de Coalición Canaria en el poder, ni e el Ayuntamiento de Santa Cruz ni en el Cabildo de Tenerife.

“Me afilié a un partido de centro y ahora mismo no es un partido de centro. De hecho, en estos momentos somos la marca blanca del PP. Inicialmente me afilié a un partido que luchaba, sobre todo, contra los nacionalismos y contra eso que llevábamos aquí hablando durante tantos años en Canarias, que es CC. Y ya no se lucha por lo mismo.”, explicaba Cejas. Es cierto que las palabras de Cejas pueden parecer ingenuas, pero refleja a la perfección la crisis de su partido.

Las palabras de Zambudio y Cejas recuerdan a las bajas de Toni Roldán, Irene Ruíz Alcázar o Carolina Punset. Ahora solo queda preguntarse cómo resolverá Cs la crisis de su partido a nivel nacional y cómo conseguirán remontar en Canarias.