Las plazas del Imserso

Canarias es una de las siete comunidades autónomas donde, a partir de hoy lunes, las agencias -unas ocho mil acreditadas en toda España- podrán vender la plazas de los viajes del Imserso. Mundosenior (costas peninsulares e interior) y Mundiplan (Baleares y Canarias) son los operadores que gestionarán las opciones de la última temporada del actual concurso. Dentro de poco, será convocado un nuevo concurso para los períodos 2019-20 y 2020-21 que deja abiertas las puertas de las prórrogas y al que, previsiblemente, se presentarán otras firmas.

Hablamos del turismo social para mayores. En efecto, el segmento senior se consolida como un importante yacimiento del mercado turístico. Lo que son las cosas: hasta hace no muchos años, era poco menos que despreciado por las propias agencias de viaje y por amplios sectores de la industria hotelera. Fueron unos cuantos, en la órbita dirigente, los que se jactaban de no vender Imserso, cuya oferta pública está subvencionada en un 21 %. Pues miren por donde: el aumento del poder adquisitivo de los mayores lo convierte en un deseado objeto de captación. El producto, inicialmente, era poco -por no decir nada- atractivo si se tenía en cuenta la baja rentabilidad y la enorme dedicación que comportaba en horas de trabajo. Pero luego, analizados los resultados y la experiencia de la denominada temporada baja, se comprobaba que los ingresos no hacían ascos. Ahí cambió el panorama.

Entonces, la reapertura del mercado y la licitación del nuevo concurso confieren a este apartado del negocio turístico un cierto carácter de otoño caliente, al crecer una evidente competencia que, por otro lado, revela unos antecedentes bastante llamativos.

Eso hace que, efectivamente, se introduzcan innovaciones, como una aplicación que ha lanzado Mundiplan desde la que se puede acceder a la visualización de los datos de la acreditación, el recibo de las notificaciones y el registro de las reservas. Por su lado, Mundosenior ha reafirmado su compromiso con las agencias de viajes al propiciar que sus terminales garantizarán la comercialización de las plazas en igualdad de condiciones y en estricto orden de reserva.

Total, que este concepto, turismo social ha terminado por ganar cada vez más peso en un negocio que, arrastrado por el éxito en los últimos años, no puede menospreciar fórmulas que, por distintas características, están llamadas a contribuir a su mantenimiento y a su equilibrio, de ahí el interés por concursar y por mejorar el modus operandi de los agentes sectoriales.