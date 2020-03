Yo soy también el pueblo español

Le rogaría, señor Casado, que cuando salga en la televisión, en la radio o desde el atril del Congreso de los Diputados, no hable en nombre de todos los españoles y por tanto no hable tampoco en mi nombre, entre otras cosas porque usted no representa a todos los españoles ni tampoco me representa a mí.

Lo digo porque usted de forma reiterada y pomposa en el Congreso de los Diputados, y dirigiéndose al presidente del Gobierno, que sí es el presidente de todos los españoles, afirma que está defraudando al pueblo español y yo quiero insistirle en que, sin dejar de reconocer fallos que se hayan podido cometer por parte del Ejecutivo en la gestión de esta crisis, para mí el que está defraudando y mucho al pueblo español utilizando sus mismas palabras, es usted, señor Casado, su grupo y sus impertinentes voceros que, bajo esa falsedad, tan propia de ustedes, tratan de quedar bien diciendo que extienden la mano pero con la otra lanzan los más furibundos ataques impropios en una situación tan difícil como inédita por la que nunca hemos pasado en nuestro país ni en el mundo.

Es incomprensible que las políticas neoliberales que ustedes defienden, y que se basan principalmente en la mayor capacidad de la iniciativa privada por encima de la iniciativa pública, ahora reclamen el salvamento de todo con el dinero público, con el dinero de todos los españoles. Cuando las cosas van bien, la iniciativa privada por delante, pero si se tuercen, papá Estado está ahí para salvarlos a todos.

Teniendo en cuenta como base esa política, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, y en la valenciana también, se fortaleció, a pesar de las grandes protestas de los sanitarios, la sanidad privada en detrimento de la sanidad pública mermando en esta los medios tanto materiales como humanos para generar en la privada contratos multimillonarios de todos ya sabidos y de mordidas también ya sabidas por todos. Por eso digo que ahora es incomprensible que ahora arremetan contra el Gobierno central por la falta de medios en la sanidad pública madrileña para afrontar esta crisis del coronavirus cuando es la Comunidad de Madrid la que lleva gestionando allí desde hace más de 20 años, concretamente después del famoso y vergonzoso Tamayazo. Por tanto, alguna responsabilidad debe tener, digo yo, esa comunidad de lo que está pasando en Madrid, o alguna responsabilidad también debe tener el señor Torra de lo que está pasando en Catalunya, ¿o es que Pedro Sánchez es el culpable de todo?

Sus homólogos liberales franceses, liderados por el primer ministro Macron, tienen los mismos problemas de falta de material en los hospitales, por ejemplo; están pasando por los mismos problemas que está pasando España, por tanto no es cuestión de ideología ni de que unos de ideologías liberales gestionen mejor que otros de ideologías más progresistas y sociales viendo también como va EE.UU. Entonces, sabiendo que las competencias en sanidad desde hace más de 20 años la tienen las comunidades autónomas, ¿la señora Ayuso no tiene ninguna responsabilidad de que su comunidad sea la más afectada de España llegando junto con Catalunya a casi el 50% del total de infectados?

Las medidas que está tomando el Gobierno de España con el mando único, aunque Torra se opusiera, con una información diaria y transparente a la población en esa comparecencia diaria en los medios de comunicación por parte del equipo sanitario que está al frente de la crisis, con la movilización de los militares en la calle, con la UME dando un ejemplo, una vez más, de su necesaria creación por el Gobierno de Zapatero y tan criticado por ustedes en su momento, el apoyo económico para los ERTES, parados, autónomos, más de 200.000 millones de euros puestos a disposición de todo el pueblo español, la mayor cifra jamás puesta a disposición de la población, hospitales montados en tiempo récord junto al Ayuntamiento y Comunidad de Madrid, como IFEMA, para más de 5.500 enfermos, mantener en estado de alarma a toda la población española durante un mes casi nada, etcétera, etcétera.

Yo solo veo un Gobierno volcado, trabajando, tomando decisiones día tras día, rectificando incluso cuando ha existido algún error, en fin.....y por el otro lado les veo a ustedes como un martillo pilón dando zambombazos y disparando para arriba con el único objetivo de desgastar políticamente al Gobierno y a Pedro Sánchez, esa es su obsesión sin importarles para nada el pueblo español.

Por eso les digo que se abstengan de hablar en mi nombre, sigan su critica, están en su derecho, pero no en mi nombre, que soy uno de esos españoles de los que ustedes se arrogan esa representación. Señor Casado, señor Torra, señores del PP, señores de JxCAT, no todo vale y aunque puedan cometerse errores en una situación tan complicada, tanto en lo sanitario como en lo económico, deberíamos estar todos con nuestros gobernantes, con los que están tomando las decisiones con la única intención de que esto pare lo antes posible... y el pueblo español seguro que se lo agradecerá, señores del PP.