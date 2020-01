De la sanción a la venganza

“El Gobierno sanciona a un dirigente de Coalición Canaria que ocultó su fichaje por una empresa a la que dio autorizaciones administrativas”, así contaba eldiario.es que el expresidente del Cabildo Insular de Tenerife y expresidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Ricardo Melchior, había sido sancionado por ocultar a la Oficina de Conflictos de Intereses su ingreso como directivo en la empresa que explota, nada más y nada menos, que Loro Parque.

La infracción le impide volver a ocupar un alto cargo en los próximos 5 años. Melchior ha salido a decir que la sanción está recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y que, además, todo forma parte de una conspiración que ha calificado de “venganza”. “¿Por qué alguien tiene acceso al mismo?. Al menos es lo que dice el compañero de la recién nombrada delegada del gobierno contra la Violencia de Género. ¿Por qué tiene acceso? ¿Cree el ladrón que todos son de su condición? Por ello, esto tiene un olor a venganza, incluso diría más, a rato de cloaca. Esto es horroroso, horroroso. Llegaré hasta el final, caiga quien caiga”.

El argumento de las conspiraciones es un clásico. Resulta que Ricardo Melchior no es un emprendedor innovador en eso de hablar de “venganzas”. Este truco lo han usado políticos y políticas de todos los colores. La gama cromática es larga, podemos encontrar ejemplos que van desde Fernando Clavijo con el famoso caso Grúas hasta Esperanza Aguirre o Cristina Cifuentes con el caso Máster.

El expresidente del Cabildo de Tenerife puede encontrar en el Partido Popular auténticos expertos y expertas en eso de intentar colar el argumento de la “cacería”. Fue lo primero que dijo Cifuentes cuando se descubrió el fake máster. Si hacen memoria recordarán que durante la semana en la que grabó el famoso “no me voy, me quedó”, se especuló con que no solo los documentos que publicaba eldiario.es eran falsos, sino con que otros dirigentes del PP se querían vengar de ella por ser el verso "discrepante".

No todas las noticias que se cuentan son fruto de una conspiración con filtraciones de por medio. De ser cierta la teoría del expresidente del Cabildo, la política española estaría repleta de “persecuciones políticas”, como la que decía Melchior que había sufrido Miguel Zerolo en el caso Las Teresitas.

El argumento que da sobre Loro Parque es otra maravilla, el expresidente del Cabildo de Tenerife dice que la Fundación Loro Parque es una cosa distinta a Loro Parque S.A porque una tiene fin lucrativo y la otra no. En el matiz está la clave, porque ambas “forman parte del mismo grupo societario”. Aunque habrá que esperar para ver si, finalmente, prospera el recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, todo apunta a que el Gobierno lo ha pillado mintiendo. No hay nada más clarificador para la sociedad que mostrar las relaciones político-empresariales que se gestan entre los organismos públicos, los responsables políticos y determinadas empresas.