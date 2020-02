Cuando se contó el primer caso de acoso sexual de Plácido Domingo las respuestas giraban en torno a la inocencia de él. Unos pusieron las ‘manos en el fuego’ por el cantante y otros se hacían la pregunta clásica, “por qué lo cuentan ahora”. Fue más tarde, cuando salieron el resto de casos, cuando el cariz del debate cambió. Él, acorralado, dijo aquello de “eran otros tiempos”. Y ahora con la condena ha pasado del “eran otros tiempos” a pedir perdón por el dolor causado.

Esto nos lleva a pensar en cuántos hombres como Plácido Domingo hay escondidos bajo impunidad que les otorga el silencio. El silencio de las víctimas por miedo y el silencio de los que lo presencian, pero deciden mirar para otro lado. Los que miran para otro lado por no perder una posición de poder o de privilegio, también, son culpables del sufrimiento de las víctimas. Esto nos lleva también a enfrentarnos a el nivel de cuestionamiento al que estamos expuestas las mujeres, con nuestras parejas, con amigos o en el trabajo. Si las mujeres que han sido capaces de enfrentarse a Plácido Domingo han sido cuestionadas en público es inimaginable el nivel de presión que puede sentir alguien que se enfrenta a un superior en el trabajo, por ejemplo.

RTVC

El acoso puede darse en cualquier contexto. Un ejemplo de ello es la situación sufrida por la compañera de Radio Televisión Canaria que tras sufrir un ataque en directo decidió denunciar. Al atacante le han condenado a pagarle a la periodista 2.410 euros. Y ellos, los que callan y los que acosan te saltaran estos días con eso de “por un beso”. Pues sí, por un beso que no era deseado ni consentido. Porque en el deseo está el matiz. Y mucho más si estás en tu puesto de trabajo. El hecho de que la compañera del ente público denunciara pone en el foco a los acosadores, por eso es importante. Pero no debemos olvidarnos de esos casos de acoso que se dan en el día a día, esos que dejamos pasar inadvertidos. ¿Cuántas veces has ido a una cafetería o a un bar y has presenciado una situación de acoso con la camarera de turno?

Ese es el mismo silencio que el que cometen aquellos que presencian una situación de acoso en las esferas en las que se mueven los ‘Plácidos Domingos’ que no salen por la televisión. Por eso es tan importante re(educarnos). Por eso hay que aplaudir que la periodista de Radio Televisión Canaria decidiera denunciar, porque nos aporta luz. Aunque queramos decir que se trata de un problema que ya no nos afecta, las mujeres todavía no podemos decir eso de “eran otros tiempos”.