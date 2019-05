'Si ustedes las botan, nosotras las votamos'

Me da la gana votar a mujeres este 26 de mayo. Es un reto que me he planteado en lo personal. He decidido que solo voy a votar a candidatas a la Presidencia de Gobierno, Cabildo y Alcaldía. Y además, me atrevo a dirigirme a usted, con argumentos, para pedirle que haga lo mismo. Por justicia.

¿Qué le parece? Una locura, ¿no? Pues sí, un poco sí. Pero es en conciencia y es maravillosa. Y con esto de que quedan dos días para la reflexión, allá va esta: Por primera vez en la historia hay candidatas maravillosas donde elegir.

Por primera vez hay un buen número de personas válidas en las listas de todos los partidos políticos que casualmente son mujeres. ¡Alegría!

Canarias podrá votar este domingo a cientos de mujeres que conforman las listas de los distintos partidos políticos con una diferencia fundamental: ¿Cuántas van a por la Presidencia?

No tantas. Lo sabemos. No reconocerlo sería absurdo. Ahí están las fotos de los debates en radios, televisiones y demás espacios. El panorama sigue siendo el mismo; cuatro maromos y ella. Con suerte hay moderadora. Y no voy a entrar en el tema de las cuotas en los partidos porque es otro debate. +

¿Entiende la buena nueva? España se ha convertido con su nuevo Congreso de los Diputados en el quinto país del mundo con mayor representación femenina en su Cámara. Estamos ahí. Por primera vez en la historia realmente estamos representadas en las instituciones. Y ojalá se reflejen similares en las administraciones canarias a partir del voto decisivo de este domingo.

Por eso me da la gana votar a mujeres. Por compensar tantos años de vacíos. Porque por fin hay candidatas a presidentas de Canarias, de Gran Canaria, de Tenerife, de Lanzarote y a cientos de alcaldesas en todas las islas. Y esto no va dirigido a ningún sexo. Va de feminizar la política por justicia. Va de dotar los espacios de poder de personas.

¿Acaso no es maravilloso tan solo que exista esa posibilidad hasta ahora negada? Por lo que fuera. Porque no era el momento. Porque no había suficientes mujeres preparadas o con tiempo para dedicarse a la política. Quizá porque la carrera política tal y como la concebíamos era una cuestión de herencias y cosas extrañas. Y sobres.

Y de sobres las que saben son las que ensobran, salen a la calle a repartir y te dicen que Sí, que se pueden cambiar las cosas desde unas instituciones en las que por primera vez las mujeres sean las que tomen las decisiones más importantes de las vidas de la sociedad canaria. Y eso te lo dicen hombres también. Hombres que apuestan por mujeres al frente. Es curioso, son los mismos hombres que, claro, no les molesta que su candidatura tenga la nomenclatura acabada en a de unidas.

Porque a las mujeres nos ha costado mucho unirnos como para que un papafrita se indigne por un nombre femenino genérico. Y esa es la verdad. Y aun se sigue concibiendo el mundo para que nos confrontemos una y otra vez. Y no. Cerremos ya ese chorro. Esto es un grito sonoro para vivir de una vez por todas el feminismo de 2019.

Y me gustaría cerrar esta reflexión viajando en el tiempo, concretamente a 1898 cuando la Tristana de Galdós, dijo:“No sabré amar por obligación. Solo en la libertad comprendo mi fe. Protesto, me da la gana de protestar contra los hombres, que se han cogido todo el mundo por suyo, y no nos han dejado a nosotras más que las veredas estrechitas por donde ellos no saben andar”.

Ya pasó señores. De eso hace muchos años. Aquí nadie se enfrenta con nadie. Solo nos hacemos hueco.

Hace décadas que las veredas se hicieron amplios caminos y nos calzamos las zapatillas de correr. Y decidimos correr porque era lo que nos pedía nuestro cuerpo. Y pudimos hacerlo.

Ahora estamos aquí en este tiempo, en este día. Por fin hemos llegado a las esferas donde se nos necesitaba. Y en la cita de este 26M tenemos la jodida puñetera llave en Canarias para llenar la vida política de mujeres.

Ya todo lo pasado no importa. Ni el 8M de 2018 ni el 8M de 2019.

Lo que importa hoy es el 26M. Llenemos las instituciones de mujeres. Hagámoslo. Podemos hacerlo. La opción está ahí. En tu voto. Prueba a feminizar la política, hazla más humana, hazla para todas las personas.

Si ustedes las botan,

nosotras las votamos.

Y así entramos todos en el juego.

Y una vez dentro, habrá que competir por valía.

Pero que eso; que para eso primero hay que estar ;)

Y eso, que si ustedes las botan, NOSOTRAS LAS VOTAMOS.