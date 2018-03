Y la verdad salió a la luz

Desde que estoy en política he ido pasando por todos los estados anímicos posibles: nerviosismo, alegría, impotencia, rabia, desesperación y, en estos momentos, decepción.

Tres años después sigo sin entender la facilidad y la alegría que tienen algunos gobernantes para gastar el dinero público, sin pararse a pensar que quien les paga su salario son los ciudadanos, que su jefe es la ciudadanía, que somos todos nosotros los que les "contratamos", y es a la propia ciudadanía a la que hay que rendir cuentas.

A mí no me vale el decir “espérate a las próximas elecciones y no le votes”, porque ¿Y mientras tanto?; ¿Qué están haciendo con nuestro dinero?; ¿Lo están gestionando bien?

Como sabrán, Ciudadanos (Cs) presentó una denuncia ante el Comisionado de Transparencia porque el tripartito (PSOE, NC, y LPGC Puede) no nos daba la información solicitada sobre la Metroguagua. El Comisionado nos ha dado la razón y hemos recibido la información…

La verdad que estaría más tranquila si se hubiese demostrado que nos ocultaban el proyecto por el que se está invirtiendo muchos millones en esta ciudad. Estaría más tranquila si hoy pudiera decir que estos señores del tripartito no son transparentes, si pudiera denunciar que nos ocultan información.

Pero lo único que puedo decir es lo que más temía, que no existe dicha información. No se ha redactado un proyecto global sobre la Metroguagua, no saben cuánto va a costar cada tramo, no se han evaluado las posibles dificultades que se pueden encontrar.

La única información de la que disponen es el famoso anteproyecto desarrollado por el Partido Popular en el anterior mandato. De ahí, que siempre que mi formación solicitaba información sobre el proyecto, se nos diese el “anteproyecto”.

Queda claro, y así lo demuestra la información enviada a Cs por el concejal de Movilidad, Eduardo Ramírez (NC), que nunca ha existido proyecto para la Metroguagua.

La incompetencia del tripartito raya la burla y el menosprecio, ¿Cómo me puede usted decir a mí, que profesionalmente pertenezco al área de ingeniería, que el proyecto definitivo se hará cuando todos los tramos se ejecuten?; ¿Y si alguno no se puede ejecutar?; ¿Y si encuentran dificultades insalvables que no permita realizar la obra en uno de ellos?; ¿Qué pasará con el dinero que ya se han gastado?; ¿Quién asumirá la responsabilidad?

Estas situaciones hay que preverlas y eso se consigue redactando un proyecto previo a la ejecución de la obra. Ya hemos tenido el primer problema, la rotura de una tubería de agua que ocasionó daños a un negocio, puesto que los operarios no sabían que por ahí pasaba una tubería.

Si hubiese un proyecto desarrollado, el tramo de Pío XII-Galicia no hubiera pasado de 600.000 euros (anteproyecto) a 1.600.000 en la fase de licitación. Si hubiese un proyecto desarrollado se habrían dado cuenta que el paso de Rafael Cabrera a Venegas constituirá un atasco monumental en la incorporación a Bravo Murillo, desde la Avda. Marítima (y a día de hoy no está presupuestado la solución a este problema).

Y esto es lo que hemos detectado por ahora, pero está claro que las obras podrían duplicar los 84 millones de euros presupuestados en el anteproyecto del PP. A lo que habría que añadir también el coste de los vehículos.

¡Y tantas veces que ha dicho que sí, que la información es pública, que se ha informado a todo el mundo! Pues no. En el mismo escrito vuelve a hacer gala de su ignorancia y nos dice que la Metroguagua es un “proyecto político”, por lo que no está sometido a información pública.

Sr. Ramírez, un proyecto político es el que un partido o una candidatura tiene para una ciudad, autonomía o para el Estado. Pero cuando se llega al gobierno, ese proyecto político debe convertirse en un proyecto de ciudad, y debe desarrollarse y aprobarse para pasar a ser un proyecto de todos, un proyecto técnico, porque tiene presupuesto, licitaciones, contrataciones, obras….

Decepción, una gran decepción ante las acciones que, con total impunidad, ignorancia y desconocimiento de los temas, realiza este gobierno municipal con nuestro dinero. Da igual la opinión de la ciudadanía, da igual la opinión de los expertos, "lo quiero hacer y lo hago y punto".