Botánicos españoles hallan en Canarias una planta desconocida para la ciencia

La Sociedad Botánica Española describió hasta veinte especies de plantas nuevas para la ciencia durante el año 2019, ocho de ellas en territorio español -siete peninsulares y una en el archipiélago canario-, así como un género nuevo exclusivo de la península Ibérica y nueve subespecies.



En un comunicado, la Sociedad Botánica Española destaca el hallazgo de Lotus gomerythus, una legumbre del grupo conocido como "picos de paloma", de la que se ha descubierto un único ejemplar en la isla de La Gomera que ha sobrevivido a la presión de los herbívoros introducidos por el ser humano, como el ganado caprino y los conejos.



En el caso de la Linaria vettonica, una flor presente únicamente en las faldas de la sierra de Gredos, los botánicos no habían reparado en su existencia pese a los cientos de campañas de recolección llevadas a cabo en el territorio ibérico.



El comunicado hace hincapié en la importancia de los hallazgos fuera de territorio español llevados a cabo por el botánico catalán Joel Calvo, que a lo largo de 2019 ha descrito siete especies nuevas de la familia de las margaritas en diferentes zonas de los Andes, como la Senecio toconaoensis.



Destaca también el descubrimiento por investigadores españoles de cuatro especies de musgos, una de ellas (Schistidium convergens) presente en España, una planta carnívora (Pinguicula saetabensis), tres hierbas gramíneas, otra compuesta, un arbusto del tipo conocido como sosa jabonera (género Arthrocaulon) y una especie de Croton.



A estas especies, se suma el descubrimiento de un género nuevo de gramínea exclusivo de la península Ibérica (Pauneroa), nueve subespecies y variedades de otras especies (formas locales que aparecen solo en determinados lugares y exclusivas de la península), tres híbridos y una especie que, pese haber sido descrita en el pasado, no había sido reconocida como nueva hasta ahora.



Según la Sociedad Botánica Española -una federación a la que pertenecen cinco entidades científicas-, algunas de las nuevas especies descritas "son tan notables que parece inverosímil que no se haya reparado en ellas con anterioridad".



Incide en el comunicado en la importancia de "continuar con la labor de exploración y catalogación de la biodiversidad" y demanda mayores recursos humanos y económicos "en aras de un conocimiento exhaustivo de las especies presentes en España y en regiones remotas del planeta".